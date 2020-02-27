Ее платье надевали Кароль, Порошенко и Джексон: как украинский дизайнер покоряет мир

Украинский дизайнер Виктория Гресь уже 27 лет создает невероятную одежду, независимо от любых кризисов, кратковременных трендов и ежедневного появления новых имен. Женщина до сих пор удерживает свои позиции на требовательном fashion-оОлимпе.

Издание "Сегодня. Lifestyle" пообщалось с дизайнером о том, как ей удалось запустить свою линию одежды, а также о сотрудничестве с Джанет Джексон, Мариной Порошенко и Тиной Кароль.

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Как все начиналось

"Я рано поняла профессию изнутри. И шить начала рано: лет с пяти шила куклам, с десяти – себе и маме. Сколько себя помню, всегда что-то делала: клеила, вязала, шила, красила. Родители всегда меня поощряли в увлечении шитьем и купили швейную машинку", – сказала Виктория.

Дизайнер рассказала, что научиться все делать идеально было трудно. Она мучилась, плакала, портила ткани, но ее мама терпела, верила в нее и носила даже не очень хорошо сшитые вещи.

Как возникают идеи для создания одежды

"Я делаю то, что мне понятно, не переключаясь на тренды. В этом и проявляется моя честность как художника. А если шить только то, что сейчас модно, это уже не творчество. Сколько уже новых брендов так открывались, выпускали несколько коллекций и, не просуществовав и года, закрывались", – отметила дизайнер.

Виктория Гресь рассказала, как стать хорошим специалистом. В частности, следует постоянно учиться и совершенствоваться.

Я лет с 10 "больна" своим делом, любила и хотела делать только это. Окончила институт, затем шесть лет работа в театре. Создавала вещи даже во времена ужасного дефицита по советским журналам вроде "Работницы",

– заявила дизайнер.

Где Виктория берет вдохновение для работы? "Я склонна трезво смотреть на вещи. Меньше всего я верю в то, что можно поехать на Мальдивы, месяц ничего не делать, только наблюдать за тем, как садится и встает солнце, поймать вдохновение и придумать что-то гениальное. Но я верю в свой багаж знаний и свои ощущения. Для меня вдохновение – это, скорее, структурирование, где движущей силой выступает определенная идея, которую ранее в силу тех или иных причин тебе не удавалось реализовать", – рассказала она.

Как дизайнер реагирует на новомодные сумасшедшие тренды? По словам Виктории, она никогда не принимала их во внимание. "Многочисленные сиюминутные нововведения ориентируются на молодое бодрое поколение – все это маркетинговый ход. Но мы понимаем, что у каждого милениала тоже есть родители, и они также хотят одеваться в понятном им стиле", – сказала дизайнер.



Виктория Гресь / Фото с фейсбук-страницы дизайнера Виктория Гресь / Фото с фейсбук-страницы дизайнера Она добавила, что продукт творчества, созданный с идеей, никогда не стареет, в этом и феномен маленького черного платья Шанель. "Сказка о глянцевом fashion-мире сильно преувеличена. Неправильно, когда стоимость платья такая же, как и стоимость небольшого автомобиля. Здесь уже явно маркетологи принялись за дело и продают воздух. 15-20 тысяч евро за платье, а сумочка за 5 тысяч евро – это не про дизайн и качество, а о престиже, статусе и бизнесе", – сказала Виктория. Читайте также! Осадчая, Сумская и Джамала: кто носит украинском этнобренд Юлии Магдич и как он создавался Дизайнер отметила, что она не пользуется услугами маркетолога. Женщина сама постоянно анализирует, почему люди это покупают, как все можно улучшить. Как дизайнер приступает к созданию новой коллекции? "Я одеваю тот круг людей, которым интересно мое видение. Я создала свой условный "клуб единомышленников" и готова с ними делиться знаниями и энергией. Мои клиенты также участники процесса, ведь часто мне идеи приходят после общения с ними", – поделилась Виктория.

Наряд Виктории Гресь на Марине Порошенко, Тине Кароль и Джанет Джексон

Отметим, что именно Виктория Гресь создавала знаменитый наряд Марины Порошенко ко дню инаугурации президента.

"Мандража не было, я сфокусировалась на ряде четко поставленных задач: определиться с цветом, соответствие протоколу, проследила, чтобы костюм правильно сел по фигуре, руки были прикрыты, была соблюдена допустимая длина платья". – сказала дизайнер.



Марина Порошенко в платье дизайнера Виктории Гресь / Фото пресс-службы

По ее словам, бренду важно создать образ современной леди. Иногда и стилисты звезд обращаются к дизайнеру со своими неожиданными решениями.

Так, кстати, произошло и со светодиодным платьем для Тины Кароль. "Подсветить" наряд было как раз идеей ее стилистов, которые увидели в соцсетях сказочные снежные платья.

"И у нас это получилось! Но поскольку ткань очень воздушная, тонкая и легко рвалась, мы специально сшили несколько экземпляров. Да и с Тиной мы сотрудничаем уже не первый раз, 13 лет назад шила ее костюм для конкурса Евровидение", – призналась Виктория.

Что касается Джанет Джексон (певица, сестра Майкла Джексона – ред.), то дизайнер рассказала, что сначала не поверила, когда ее позвонил менеджмент певицы и подумала, что ее кто-то разыгрывает.

"Они узнали о нас из журнала Collezioni, где мы разместили свою новую коллекцию, там было много изделий из кожи. Стилисты Джанет заказали костюмы для балета Джексон и два для нее самой. Но лично мы не встречались, отшивали здесь и отправляли в Америку", – добавила Виктория.