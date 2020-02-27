Ее платье надевали Кароль, Порошенко и Джексон: как украинский дизайнер покоряет мир
Украинский дизайнер Виктория Гресь уже 27 лет создает невероятную одежду, независимо от любых кризисов, кратковременных трендов и ежедневного появления новых имен. Женщина до сих пор удерживает свои позиции на требовательном fashion-оОлимпе.
Издание "Сегодня. Lifestyle" пообщалось с дизайнером о том, как ей удалось запустить свою линию одежды, а также о сотрудничестве с Джанет Джексон, Мариной Порошенко и Тиной Кароль.
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Как все начиналось
"Я рано поняла профессию изнутри. И шить начала рано: лет с пяти шила куклам, с десяти – себе и маме. Сколько себя помню, всегда что-то делала: клеила, вязала, шила, красила. Родители всегда меня поощряли в увлечении шитьем и купили швейную машинку", – сказала Виктория.
Дизайнер рассказала, что научиться все делать идеально было трудно. Она мучилась, плакала, портила ткани, но ее мама терпела, верила в нее и носила даже не очень хорошо сшитые вещи.
Как возникают идеи для создания одежды
"Я делаю то, что мне понятно, не переключаясь на тренды. В этом и проявляется моя честность как художника. А если шить только то, что сейчас модно, это уже не творчество. Сколько уже новых брендов так открывались, выпускали несколько коллекций и, не просуществовав и года, закрывались", – отметила дизайнер.
Виктория Гресь рассказала, как стать хорошим специалистом. В частности, следует постоянно учиться и совершенствоваться.
Я лет с 10 "больна" своим делом, любила и хотела делать только это. Окончила институт, затем шесть лет работа в театре. Создавала вещи даже во времена ужасного дефицита по советским журналам вроде "Работницы",
– заявила дизайнер.
Где Виктория берет вдохновение для работы? "Я склонна трезво смотреть на вещи. Меньше всего я верю в то, что можно поехать на Мальдивы, месяц ничего не делать, только наблюдать за тем, как садится и встает солнце, поймать вдохновение и придумать что-то гениальное. Но я верю в свой багаж знаний и свои ощущения. Для меня вдохновение – это, скорее, структурирование, где движущей силой выступает определенная идея, которую ранее в силу тех или иных причин тебе не удавалось реализовать", – рассказала она.
Как дизайнер реагирует на новомодные сумасшедшие тренды? По словам Виктории, она никогда не принимала их во внимание. "Многочисленные сиюминутные нововведения ориентируются на молодое бодрое поколение – все это маркетинговый ход. Но мы понимаем, что у каждого милениала тоже есть родители, и они также хотят одеваться в понятном им стиле", – сказала дизайнер.
Наряд Виктории Гресь на Марине Порошенко, Тине Кароль и Джанет Джексон
Отметим, что именно Виктория Гресь создавала знаменитый наряд Марины Порошенко ко дню инаугурации президента.
"Мандража не было, я сфокусировалась на ряде четко поставленных задач: определиться с цветом, соответствие протоколу, проследила, чтобы костюм правильно сел по фигуре, руки были прикрыты, была соблюдена допустимая длина платья". – сказала дизайнер.
Марина Порошенко в платье дизайнера Виктории Гресь / Фото пресс-службы
По ее словам, бренду важно создать образ современной леди. Иногда и стилисты звезд обращаются к дизайнеру со своими неожиданными решениями.
Так, кстати, произошло и со светодиодным платьем для Тины Кароль. "Подсветить" наряд было как раз идеей ее стилистов, которые увидели в соцсетях сказочные снежные платья.
"И у нас это получилось! Но поскольку ткань очень воздушная, тонкая и легко рвалась, мы специально сшили несколько экземпляров. Да и с Тиной мы сотрудничаем уже не первый раз, 13 лет назад шила ее костюм для конкурса Евровидение", – призналась Виктория.
Что касается Джанет Джексон (певица, сестра Майкла Джексона – ред.), то дизайнер рассказала, что сначала не поверила, когда ее позвонил менеджмент певицы и подумала, что ее кто-то разыгрывает.
"Они узнали о нас из журнала Collezioni, где мы разместили свою новую коллекцию, там было много изделий из кожи. Стилисты Джанет заказали костюмы для балета Джексон и два для нее самой. Но лично мы не встречались, отшивали здесь и отправляли в Америку", – добавила Виктория.