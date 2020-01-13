Еще одна страна узаконила однополые браки

От 13 января этого года в Северной Ирландии признали официальными однополые браки. Теперь, каждая желающая пара сможет подать заявление за 28 дней до свадьбы, чтобы уведомить власти о решении заключить брак и получить свидетельство о браке.

Когда в Северной Ирландии можно будет жениться однополым парам? Уже в феврале 2020 года обращаться могут все желающие узаконить отношения на официальном уровне.

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А тем счастливчикам, кто подал документы уже сегодня, удастся зарегистрировать брак в праздник – День влюбленных (14 февраля). Власть как раз успеет рассмотреть заявку и пройдут те 28 обязательных дней.

Что будет с людьми, которые уже вступили в однополый брак? Некоторые однополые пары отправлялись за границу для того, чтобы жениться в месте, где это законно. Поэтому теперь эти пары тоже будут признаны женатыми официально.

Интересно, что Северная Ирландия долгое время оставалась единственной частью Великобритании, которая отказывалась принимать закон о легализации однополых браков.

Жениться мужчинам с мужчинами, а женщинам с женщинами можно было в Англии, Шотландии и Уэльсе. Но власти Северной Ирландии были непреклонны, ведь консервативные взгляды политиков отрицали целесообразность официального разрешения однополых браков.

Где еще можно жениться двум людям, независимо от пола?

Нидерланды

Бельгия

Испания

Канада

ЮАР

Норвегия

Швеция

Португалия

Исландия

Аргентина

Дания

Бразилия

Франция

Уругвай

Новая Зеландия

Люксембург

США

Ирландия

Колумбия

Финляндия

Мальта

Германия

Австралия

Австрия

Тайвань

Эквадор

Коста-Рика

Великобритания

Отметим, что по состоянию на 2018 год в мире не менее 70 стран и территорий однополые браки считали преступлением. В 8 из этих стран (Иран, Йемен, Саудовская Аравия, Судан, Нигерия, Сомали, Ирак, Сирия) за гомосексуальность предусмотрена смертная казнь.



Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала