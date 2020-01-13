Еще одна страна узаконила однополые браки
От 13 января этого года в Северной Ирландии признали официальными однополые браки. Теперь, каждая желающая пара сможет подать заявление за 28 дней до свадьбы, чтобы уведомить власти о решении заключить брак и получить свидетельство о браке.
Когда в Северной Ирландии можно будет жениться однополым парам? Уже в феврале 2020 года обращаться могут все желающие узаконить отношения на официальном уровне.
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А тем счастливчикам, кто подал документы уже сегодня, удастся зарегистрировать брак в праздник – День влюбленных (14 февраля). Власть как раз успеет рассмотреть заявку и пройдут те 28 обязательных дней.
Что будет с людьми, которые уже вступили в однополый брак? Некоторые однополые пары отправлялись за границу для того, чтобы жениться в месте, где это законно. Поэтому теперь эти пары тоже будут признаны женатыми официально.
Интересно, что Северная Ирландия долгое время оставалась единственной частью Великобритании, которая отказывалась принимать закон о легализации однополых браков.
Жениться мужчинам с мужчинами, а женщинам с женщинами можно было в Англии, Шотландии и Уэльсе. Но власти Северной Ирландии были непреклонны, ведь консервативные взгляды политиков отрицали целесообразность официального разрешения однополых браков.
Где еще можно жениться двум людям, независимо от пола?
- Нидерланды
- Бельгия
- Испания
- Канада
- ЮАР
- Норвегия
- Швеция
- Португалия
- Исландия
- Аргентина
- Дания
- Бразилия
- Франция
- Уругвай
- Новая Зеландия
- Люксембург
- США
- Ирландия
- Колумбия
- Финляндия
- Мальта
- Германия
- Австралия
- Австрия
- Тайвань
- Эквадор
- Коста-Рика
- Великобритания
Отметим, что по состоянию на 2018 год в мире не менее 70 стран и территорий однополые браки считали преступлением. В 8 из этих стран (Иран, Йемен, Саудовская Аравия, Судан, Нигерия, Сомали, Ирак, Сирия) за гомосексуальность предусмотрена смертная казнь.
Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала