24 канал техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Еще одна страна узаконила однополые браки

95 Читати новину українською
Северная Ирландия узаконила однополые браки / arhiva.republika

От 13 января этого года в Северной Ирландии признали официальными однополые браки. Теперь, каждая желающая пара сможет подать заявление за 28 дней до свадьбы, чтобы уведомить власти о решении заключить брак и получить свидетельство о браке.

Когда в Северной Ирландии можно будет жениться однополым парам? Уже в феврале 2020 года обращаться могут все желающие узаконить отношения на официальном уровне.

Интересно! Одобряют ли украинцы однополые браки

А тем счастливчикам, кто подал документы уже сегодня, удастся зарегистрировать брак в праздник – День влюбленных (14 февраля). Власть как раз успеет рассмотреть заявку и пройдут те 28 обязательных дней.

Что будет с людьми, которые уже вступили в однополый брак? Некоторые однополые пары отправлялись за границу для того, чтобы жениться в месте, где это законно. Поэтому теперь эти пары тоже будут признаны женатыми официально.

Интересно, что Северная Ирландия долгое время оставалась единственной частью Великобритании, которая отказывалась принимать закон о легализации однополых браков.

Жениться мужчинам с мужчинами, а женщинам с женщинами можно было в Англии, Шотландии и Уэльсе. Но власти Северной Ирландии были непреклонны, ведь консервативные взгляды политиков отрицали целесообразность официального разрешения однополых браков.

Где еще можно жениться двум людям, независимо от пола?

  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Испания
  • Канада
  • ЮАР
  • Норвегия
  • Швеция
  • Португалия
  • Исландия
  • Аргентина
  • Дания
  • Бразилия
  • Франция
  • Уругвай
  • Новая Зеландия
  • Люксембург
  • США
  • Ирландия
  • Колумбия
  • Финляндия
  • Мальта
  • Германия
  • Австралия
  • Австрия
  • Тайвань
  • Эквадор
  • Коста-Рика
  • Великобритания

Отметим, что по состоянию на 2018 год в мире не менее 70 стран и территорий однополые браки считали преступлением. В 8 из этих стран (Иран, Йемен, Саудовская Аравия, Судан, Нигерия, Сомали, Ирак, Сирия) за гомосексуальность предусмотрена смертная казнь.


Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Отношения Северная Ирландия ЛГБТ
3 причины, почему вы чувствуете себя одинокими в отношениях: что делать
сегодня
135
Залиште відгук