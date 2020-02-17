Фермер оригинально сделал предложение девушке: его идея попала на Google Maps

Если вам кажется, что фермеры далеко не романтики, то эта история любви докажет вам обратное. Так, накануне Дня Святого Валентина на картах Google появилось предложение 32-летнего немца Стефана Шварца, которое он сделал возлюбленной еще в мае 2019 года.

Оригинальная идея предложения. Фермер потратил много времени, чтобы правильно посеять кукурузу, которая должна была прорасти фразой "Ты выйдешь за меня?", передает издание New York Post.

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У него это получилось и его возлюбленная увидела эту фразу, когда пара пролетела на беспилотнике над полем. Это был настоящий сюрприз для избранницы немца, поэтому девушка сказала "да", не думая ни минуты.

Как его идея появилась на Google картах? Хоть предложение фермер сделал 9 месяцев назад, популярной пара стала только сейчас, когда эту надпись зафиксировали Google Карты. Влюбленные узнали от тети, что этот романтический жест попал на спутник.



Предложение фермера появилась на Google Maps / Фото nypost

Теперь о счастливой паре пишут в СМИ и все с нетерпением ждут их свадьбы, которая точно будет не менее романтичной.