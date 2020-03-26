Идеальные отношения в семье: 4 шага для установлению здоровых границ с родителями

Не всегда мы осознаем, насколько родители влияют и даже определяют нас. Отношения родителей между собой, их отношение к детям, к жизни в большой мере определяют взаимоотношения с собой и миром. Это имеет влияние на то, как мы выстраиваем отношения, каких людей выбираем в свою жизнь и определяет отношение к жизни в целом.

Если это создает напряжение в вашей семье, то вот что нужно знать об установлении здоровых границ с родителями, пишет Mind Body Green.

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Почему важно устанавливать границы с родителями

Установление границ с родителями важно по разным причинам. Это способствует здоровой атмосфере в семье и помогает вам установить индивидуальность. Без этих пределов родители могут считать, что нормально навязывать свои убеждения и образ жизни своим детям, даже взрослым.

Хотя разговоры об установлении границ могут быть тяжелыми, они необходимы для развития здоровых отношений с родителями и собой. Ведь это может привести к снижению тревоги, негодования, улучшения способности управлять конфликтами и здоровой самооценке.



Устанавливайте определенные границы в семье / Фото Rus.media

Как выглядят здоровые границы с родителями? Здоровые границы с родителями предусматривают взаимное признание того, что вы взрослый человек с собственными мыслями, убеждениями, опытом и потребностями. Это значит владеть своими потребностями и уметь сказать "нет", когда вы хотите сказать "нет" и наоборот.

Как установить границы с родителями

Будьте четкими

Прежде чем прийти к родителям с тем, что вы хотите установить границы, сначала спросите себя, что вас беспокоит и почему. Определение того, как вы чувствуете их конкретное поведение, поможет вам чувствовать себя более уверенно.

Также стоит быть понятным и четко сказать, что именно вам нужно от них, не извиняясь. Убедитесь, что ваш запрос является конкретным и согласованным. Поддерживайте зрительный контакт, будьте спокойными и открытыми к разговору и тому подобное.

Продемонстрируйте благодарность

Устанавливая границу с родителями, проявите благодарность. Например, если у вас есть отец, который упорно вмешивается в ваши отношения, вы можете заявить, что вы цените их заботу о вас и то, что они хотят только лучшее для вас, но вы хотели бы, чтобы они перестали вмешиваться в вашу личную жизнь.

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Знайте свои границы

Найдите время, чтобы понять, что вы готовы терпеть от родителей. Где вы будете проводить «линию»? Например, сможете ли вы один раз в месяц разговаривать по телефону с родителями? Вы хотите каждый день? Нет ничего плохого в том, что вы хотите установить границы в семье, это здоровая часть индивидуации.

Кроме того, если разговор идет в неправильном направлении, знайте, когда самое время закончить разговор. Если вы чувствуете, что вам нужен перерыв, важно сделать это, чтобы не допустить конфликта.

Не вините себя и не бойтесь

Установление пределов с родителями может вызвать чувство сомнений, страха и вины. Но это нормально. Границы являются важной частью сохранения отношений и построения чувства себя.