Как назвать ребенка в апреле: имена для мальчиков и девочек

Рожденные в апреле дети очень честные, порядочные, упрямые и всегда достигают своей цели. Они не склонны сдаваться или отступать от своих планов. Поэтому если в вашей семье в этом месяце произошло радостное событие, связанное с рождением ребенка, то важно выбрать особое имя для малыша.

Украинцы часто выбирают для своего ребенка имя по православному календарю – в день, когда ребенок родился. Считается, что таким образом малыш получает защиту и покровительство ангела-хранителя. Само имя во многом способно повлиять на характер ребенка, его темперамент и судьбу в целом.

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Если вы не найдете понравившееся вам имя, то можно посмотреть на ближайшие даты и выбрать из них.

Мальчикам, которые родились в апреле, подойдут следующие имена: Сергей, Иван, Кирилл, Василий, Артем, Захар, Степан, Макар, Никита, Леонид, Семен, Антон, Даниил, Вадим, Александр, Мстислав, Андрей, Егор, Юрий, Платон Максим, Виктор.

Девочкам, которые родились в апреле, подойдут следующие имена: Дарья, Клавдия, Светлана, Лидия, Анна, Алла, Лариса, Ирина, Галина, Анастасия, Василиса, Тамара, Ева, Ника, София.

Как назвать ребенка, если он родился в апреле

1 апреля. Лучшими для мальчиков считаются имена Дмитрий, Иван, Иннокентий, а для девочек – Дарья, София.

2 апреля. Ребенка следует назвать такими именами: мальчика – Василий, Виктор, Герман, Максим, Никита, Сергей; девочку можно назвать Светлана, Александра, Мария, Клавдия.

3 апреля. Мальчику нужно дать одно из таких имен: Владимир, Кирилл, Яков, девочке – Татьяна, Анна.



Не забывайте, что вы всегда можете назвать ребенка, как хотите / Фото Unsplash

4 апреля. Имена для мальчиков – Василий, Сергей, Михаил, а для девочек – Василиса, Дарья, Таисия.

5 апреля. Мальчиков можно назвать Алексей, Василий, Илья, Макар, а девочек – Лидия, Анастасия, Мария.

6 апреля. Эта дата благоприятная, чтобы назвать мальчика Артемий, Степан, Владимир, Петр, Мартин, а девочку – по собственному желанию.

7 апреля. Лучше назвать мальчика Тихоном, Тимофеем, а девочку – как хотите.

8 апреля. Имена для мальчиков – Альберт, Василий, Степан, Гавриил, имена для девочек – Лариса, Анна, Алла.

9 апреля. Мальчиков лучше назвать Макар, Александр, Иван, Петр, а девочек – Марта, Маргарита.

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10 апреля. Имен для мальчиков в этот день много – Василий, Иван, Илья, Степан, для девочки можно выбрать любое имя.

11 апреля. Мужские имена – Кирилл, Иван, Станислав, Корнелий, девчачьи – какое вам нравится.

12 апреля. Детей можно назвать так: мальчиков – Захар, Иван, девочек – Ева, Анастасия.

13 апреля. Церковные имена для мальчиков – Вениамин, Иван, Яков, для девочек – Кира, Марина, Марианна.

14 апреля. Имена для мальчиков – Ефим, Иван, Сергей, для девочек – Анна, Виктория.

15 апреля. Мальчиков следует назвать Юрим, Георгий, Григорий, а девочку – Мария.

16 апреля. Имена для мальчика – Никита, Павел, для девочки – Феодосия.

17 апреля. Мужские имена – Вениамин, Георгий, Федор, Яков, Николай, а девичье имя в этот день – София, Анна.



Выбирайте малышу имя, которое вам нравится / Фото Unsplash

18 апреля. Назвать мальчика можно Платон, Марк, Николай, Семен, девочку – Феодора, Агата, Елена.

19 апреля. Мальчика можно назвать Павел, Григорий, Иван, девочку – Полина, Стефания.

20 апреля. Имена для мальчика – Даниил, Петр, а для девочки – Ксения, Екатерина.

21 апреля. Мужские имена – Иван, Яков, Владимир, а девичьи – Юлия.

22 апреля. Назвать мальчика можно Вадим, Валерий, а девочку – Полина, Клавдия.

23 апреля. Имена для мальчика – Александр, Тарас, Дмитрий, Максим, Ян, для девочек – выберите по собственному желанию.

24 апреля. Мальчика лучше назвать Ефим, Петр, Яков, Антон, а девочку – Екатерина, Татьяна.

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25 апреля. Благоприятный день, чтобы назвать мальчика Василий, Давид, Иван, Матвей, Сергей, девочку – Анфиса, Мария, Марфа.

26 апреля. В этот день будет прекрасно назвать мальчика Артем, Дмитрий, Григорий а девочку – Мария, Марина, Ангелина.

27 апреля. Имена для мальчика – Валентин, Александр, Антон, Иван, Марк. Имя для девочки можно выбрать любое.

28 апреля. Мужские имена – Андрей, Виктор, Леонид, Федор, Александр, девичьи имена – Анастасия, Василиса.

29 апреля. Назвать мальчика лучше – Василий, Леонид, Михаил, Павел, а девочку – Галина, Ника, Ирина.

30 апреля. В последний день месяца мальчика стоит назвать Александр, Иван, Адриан, а девочку – Анастасия.