Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек

Рожденные в феврале дети отличаются самолюбием, смелостью и решительностью. Поэтому если в вашей семье в этом месяце произошло или произойдет радостное событие, связанное с рождением ребенка, то важно выбрать особое имя для малыша. Ведь оно может повлиять на судьбу ребенка.

Обычно родители дают имя ребенку по дате рождения и православному календарю. Считается, что таким образом дети получают защиту и покровительство своего святого – ангела-хранителя. Но если вы не найдете понравившееся вам имя, то можно посмотреть на ближайшие даты и выбрать из них. Например, если ребенок родился 5 января, то еще можно посмотреть имена 4 или 6 января.

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Для мальчиков, рожденных в феврале, подходят такие имена, как Максим, Тимофей, Иван, Григорий, Аркадий, Роман, Василий, Никита, Николай, Юрий, Кирилл, Юлиан, Дмитрий, Антон, Алексей, Евгений и другие. По наблюдению астрологов, зимние дети имеют сильный и волевой характер.

Удачными именами для девочек считаются: Мария, Ксения, Анастасия, Вероника, Инна, Алиса, Валентина, София, Светлана и другие. В народе говорят, что девочки, рожденные зимой, отличаются хорошим здоровьем, более настойчивы, решительны и целеустремленны.

Как назвать ребенка, если он родился в определенный день февраля

1 февраля. Лучшими для мальчиков считаются имена Макарий, Марк, Федор, Арсений, Антон, а для девочек – Ефрасия, Феодосия.

2 февраля. Ребенка следует назвать такими именами: мальчика – Ефим, Захар, Василий, Лаврентий, девочку – Василиса, Инна, Римма.

3 февраля. Мальчику нужно дать имя Евгений, Иван, Максим, Валерий, Феодосий, девочке – Анна, Агния.

4 февраля. Имена для мальчиков: Ананий, Анастасий, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Петр, Тимофей, для девочек – любое имя по собственному желанию.

5 февраля. Мальчиков можно назвать Максим, Евгений, Геннадий, Федор, а девочек – Анастасия, Мария, Екатерина, Агния.



Не забывайте, что вы всегда можете назвать ребенка, как хотите / Фото Pinterest

6 февраля. Эта дата благоприятная, чтобы назвать мальчика Денисом, Павлом, Тимофеем, а девочку – Оксаной, Ксенией.

7 февраля. Лучше назвать мальчика Александр, Виталий, Григорий, Филипп, а девочку – как вам нравится.

8 февраля. Имена для мальчиков: Аркадий, Давид, Иван, Петр, Семен, Федор, имя для девочек – Мария.

9 февраля. Мальчиков лучше назвать Дмитрий, Иван, Петр, а девочек – как вам хочется.

10 февраля. Имен для мальчиков в этот день много – Георгий, Ефрем, Исаакий, Маркиан, для девочек – Ольга, Домна.

11 февраля. Мальчиковые имена – Герасим, Игнат, Лука, Роман, Яков, девчачьи – по собственному желанию.

12 февраля. Детей можно назвать так: мальчиков – Василий, Григорий, Иван, Петр, девочек – Пелагея.

13 февраля. Церковные имена для мальчиков – Виктор, Иван, Никита, для девочек – Евдокия.

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14 февраля. Имена для мальчиков – Анастасий, Валентин, Василий, Венимиан, Петр, Семен, Тимофей, а девочек называйте, как вам нравится.

15 февраля. Мальчиков следует назвать Николаем, Семеном, Гавриилом, а девчек – как хотите.

16 февраля. Имена для мальчика: Влад, Николай, Роман, Семен, Дмитрий, Клавдий, для девочки – Анна.

17 февраля. Мальчиковые имена: Георгий, Иван, Иосиф, Кирилл, Николай, Александр, Алексей, Борис, а девичьи имена в этот день – Екатерина, Анна.

18 февраля. Назвать мальчика можно Антон, Макар, Феодосий, девочку – Агафья, Василиса.

19 февраля. Церковные имена для мальчика – Василий, Юлиан, Анатолий, Иван, Максим, Фауст, Феофил, девочки – Кристина, Дора, Юлианта, Мария, Марфа.

20 февраля. Имена для мальчика – Александр, Андрей, Степан, Петр, Лука, а для девочки можете выбрать любое имя.

21 февраля. Мальчиковые имена – Евгений, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Илья, Михаил, Юлиан, Емельян, а девичье – Василиса.

22 февраля. Назвать мальчика можно Геннадий, Василий, Петр, а девочку – Изабелла.



Детям важно дать красивое имя, которое нравится обоим родителям / Фото Pinterest

23 февраля. Имена для мальчика – Василий, Герман, Прохор, Павел, Марк, для девочек – Анна, Валентина, Галина, Алевтина.

24 февраля. Мальчика лучше назвать Всеволодом, Федором, Дмитрием, Захарием, Порфирием, девочку – Федорой.

25 февраля. Благоприятный день, чтобы назвать мальчика Алексей, Антон, Евгений, Мелетий, а девочку – Мария.

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26 февраля. В этот день будет прекрасно назвать мальчика Артемий, Павел, Мартин, Семен, Степан, Тимофей, а девочку – Зоя, Светлана, Вера, Анна.

27 февраля. Имена для мальчиков – Авраамий, Георгий, Исаакий, Кирилл, Михаил, Федор. Имена для девочек – какое пожелаете.

28 февраля. Мальчиковые имена – Кирилл, Михаил, Федор, Константин, девчачье имя – София, Евфросиния.

29 февраля. В последний день месяца мальчика стоит назвать Илья, а девочку – можно называть как угодно.