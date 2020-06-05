Опубликованные недавно кадры задержания Джорджа Флойда показывают, что умирая, он звал свою маму. Поэтому матери из разных стран мира вышли на протесты, чтобы выразить поддержку и побороть расизм.

Как пишет издание Motherly, перед смертью Джордж Флойд звал маму. То есть в глубине души он считал, что каким-то образом мать может помочь ему. Ведь в тяжелых ситуация все верят, что мама всегда придет на помощь.

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Но мать Флойда не могла прийти, ведь она умерла два года назад. Поэтому, когда женщины по всему миру узнали об этом, они решили выйти на акцию протеста. По словам активисток, все, чего хочет каждая мать – это сделать хоть что-то, когда ее зовут собственные дети.

"Я здесь, дорогой мой", – мать Джорджа Флойда не могла этого сказать, но мы можем. Мы не смогли вовремя помочь мистеру Флойду, но надеемся, что сможем вовремя помочь кому-то другому", – добавляют женщины.

"Все мамы собрались здесь после того, как Джордж Флойд звал свою маму", – написала мать 9-летнего мальчика Рэйчел Коста.

По словам активисток, темнокожие матери ежедневно живут в страхе, с которым не сталкиваются другие матери.

Темнокожие матери отправляют своих детей в мир и не знают, вернутся ли они. Ни одна мать не должна чувствовать этого ... Матери должны быть солидарными, заметив расизм,

– добавляют мамы.

Поэтому они вышли на протест, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Активисты отмечают, что если представители власти будут молчать, то это означает, что они тоже являются соучастниками преступлений по расизму.



Протесты матерей в США / Фото lethbridgeherald

"Мы здесь, чтобы ни одна мать на земле не жила в страхе, что ее ребенок однажды будет подвергаться расизму или несправедливости системы", – добавила Рейчел.

Что известно об убийстве Джорджа Флойда?Темнокожий мужчина Джордж Флойд умер на прошлой неделе из-за жестоких действий полиции. Так, правоохранители Миннеаполиса задержали Джорджа, когда он хотел рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов. Один из копов применил удушающий прием: он стоял коленом на шее Джорджа от 6 до 8 минут. На просьбы мужчины отпустить, потому что он не может дышать, сотрудники полиции не обращали внимания. Они прекратили издевательства только тогда, как Флойд затих, однако было поздно и он вскоре умер.



После этого в США начались массовые протесты. Впоследствии протесты вышли далеко за пределы страны, теперь митингуют и в Лондоне, Амстердаме, Париже и других странах.