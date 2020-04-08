Как избавиться от скуки в отношениях и сохранить брак во время кризиса

Прожив бок о бок несколько лет, люди устают придумывать новые рецепты, в них угасают прежние порывы. На место романтики, сюрпризов и страсти приходит рутина и монотонность. Однако психологи утверждают, что это нормально и можно исправить эту ситуацию.

Американский психотерапевт Рейчел Суссман рассказала, почему в отношениях возникает скука и как это исправить, пишет Men's Health.

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"Когда трепет от свиданий прошел, волнение влюбленности исчезло, эмоции помолвки и свадьбы позади, то в этот момент отношения могут испортиться", – заверила Рейчел. А все потому, что супруги чувствуют определенное разочарование и непонимание того, куда делась романтика.

Однако не стоит сразу думать, что такая ситуация – это признак приближения развода. Потому что это можно исправить. Психотерапевт назвала три простых шага, как добавить новые краски в брак и полюбить друг друга еще сильнее.

Как избавиться от скуки в отношениях

Перестаньте беспокоиться

Рано или поздно так называемый процесс "охлаждения" наступает в любых отношениях. Человеку свойственна потеря интереса к однообразному занятию, будь то одинаковые регулярные тренировки или монотонная работа. Так же происходит и с отношениями. Поэтому перестаньте волноваться.



Это нормально, если вам временами скучно друг с другом / Фото Unsplash

Выясните первопричину

Если вы чувствуете, что в отношениях исчез бывший огонек, то ответьте на следующие вопросы:

Стали ли вы реже заниматься сексом?

Сомневаетесь ли вы в своих чувствах к партнеру?

Отличаются ли у вас взгляды на вопросы семьи и друзей?

Спорите ли вы о финансах или о балансе работы и личной жизни?

Сомневаетесь ли вы в том, что между вами есть что-то общее?

Чувствуете ли вы себя одиноким, будучи в браке?

Если хоть на один из этих вопросов вы ответили утвердительно, стоит начать откровенный разговор со второй половинкой. Расскажите партнеру о своих переживаниях, потребностях и желаниях и внимательно выслушайте его. Попробуйте найти компромисс.

Если же на вопросы вы ответили "нет", проанализируйте другие сферы своей жизни, которые могут влиять на атмосферу в браке: ситуация на работе или отношения с друзьями. Возможно, причина подавленного настроения живет вне вашей семьи.

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Составьте план

Рейчел Суссман говорит, что побороть скуку в ее отношениях с мужем помог совместный отдых.

"Мы не только запланировали поездку в другую страну, но и решили брать уроки английского за шесть месяцев до этого. Мы вместе учились, проверяли друг друга, готовили традиционные блюда этой страны по выходным", – рассказывает Суссман. И это помогло паре вновь обрести счастье.

Кроме того, не бойтесь экспериментировать и делать авантюрные поступки. А работать над развитием гармоничных отношений должны и муж, и жена, потому что только вместе можно преодолеть любые испытания и сложности.