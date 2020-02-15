Как начать новые отношения после развода: советы психолога

После стресса от развода может быть трудно от одних только мыслей о новых отношениях. У каждого есть своя временная шкала, когда человек захочет снова "окунуться" в мир любви. Однако важно смириться с окончанием одних отношений и понять ошибки, чтобы не допускать их в следующих отношениях.

"Человек после развода часто задается вопросом "Смогу ли я полюбить кого-то так же сильно"? Ответ однозначен – да", – отмечает психолог Роман Котик в комментариях "Семьи 24".

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Советы для людей переживают развод

Для начала нужно настроить свое эмоциональное состояние

"Если у вас более 3 дней не проходят такие симптомы, как апатия, плач, отсутствие аппетита, панические атаки, вы чувствуете вину, у вас зашкаливает частота сердечных сокращений – то лучше сразу поискать психолога. Не ждите и не затягивайте, это серьезно ухудшит ситуацию", – говорит Роман Котик.

Потом – выбросить вещи, напоминающие об отношениях

Психолог уверяет, что вам нужно убрать на период восстановления все предметы, напоминающие о бывших отношениях: подарки от него\нее, кстати, фотографии и самое главное не заходить в социальные сети на его\ее страницу.

Как вести себя с человеком, который рассталась? Роман Котик подчеркивает, что страдающий человек, точно будет ощущать горе или апатию. "Родным или близким друзьям, которые находятся рядом с таким человеком, важно не говорить слов "Не плачь, у тебя все будет хорошо", "Найдешь еще свою любовь", "Он\она тебя не стоят". Ведь в момент душевной боли вы не получите согласия с этими словами, даже если они логичны", – уверяет он.

По словам психолога, лучшее, что вы можете сделать, – это подойти, обнять и просто молчать, без утешений и поучений, просто пообщайтесь невербально – своими объятиями.

Как начать новые отношения после развода

Психолог Роман Котик заявил, что следует сосредоточиться на себя на некоторое время. А уже разобравшись в себе, можно будет уже через полгода строить новые полноценные отношения. Без обид на прошлое и со взглядом в будущее.

Как добавила психолог Наталья Братасюк, для начала важно пережить старую историю и заниматься своей жизнью. Интересно, что практика показывает, что мужчины после развода быстрее, чем женщины, находят пару.

Это связано с тем, что мужчины смотрят на пустой холодильник, неубранный дом и т.д. и они понимают, что им нужно быстро решить эти вопросы. В то же время, женщины начинают заниматься собой – йога, музыка, языки, профессиональное развитие и тому подобное. Поэтому, чтобы найти себе пару женщинам важно определяться, что является приоритетным,

– добавила психолог.

Дождитесь окончательного развода

Даже если вы знаете, что ваш брак действительно закончился, вам все равно нужно уделить время себе. "Нет ни одного временного периода, когда можно начинать новые отношения, но психолог Кристина Джонс рекомендует подождать около года. Ведь развод эмоционально утомляет", – передает издание Good House.

Спросите себя, готовы ли вы к новым отношениям

Если вы постоянно спрашиваете себя "почему ваши отношения закончились", чувствуете боль, гнев или одиночество, может быть, стоит подождать и "вылечиться", прежде чем пойти на свидание", – отмечают эксперты по отношениям.

Когда вы поймете, что готовы к новым отношениям и захотите снова почувствовать все эмоции, связанные с свиданиями, то это хороший знак и это означает, что вы готовы к новым отношениям.

Установите разумные ожидания

Вам не нужно идти на свидание и сразу предполагать, что вы поженитесь с этим человеком. "Вместе с тем вы можете рассматривать это как опыт, чтобы узнать больше о себе и новой жизни, которое вы создаете, вперед", – сказал Эми Моррис.

Вполне возможно, что ваши первые отношения после развода могут быть недолговечны, но есть много вопросов, которые уйдут вместе с этим. "Я считаю ошибкой, которую многие люди делают в отношениях после развода, думая, что в новых отношений не будет проблем. Еще одна большая ошибка – сравнивать нового человека со своим бывшим/бывшей" – добавляет Джонс.

Будьте честными относительно своего прошлого

Не вводите в заблуждение о себе, своей жизни или интересах нового человека. Ведь в конце концов правда выяснится. Но еще важнее найти того, кто будет разделять ваши ценности, и кому вы понравится за то, кем вы являетесь.

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Не торопитесь

Не нужно сразу "погружаться" друг в друга. "Много разговаривайте по телефону и ходите на разные свидания. То есть имейте возможность поговорить и познакомиться, увидеть человека в различных условиях, познакомьтесь с друзьями", – считает психолог.

Узнайте свои приоритеты

Выясните, что вы ищете в партнере. Какие ваши приоритеры? Что вы больше всего цените? Это спасет вас от того, чтобы вы не теряли время на того, кто в будущем не будет хорошим партнером для вас.

Не спешите представлять нового партнера вашей семьи

К тому же, наличие детей затрудняет свидания. Как и во всем остальном, на это понадобится время.

"Потратьте не менее 6 месяцев на знакомство с кем-то, прежде чем познакомить их со своими детьми или родственниками. Если вы представите кого слишком рано, то это может вызвать запутанность и тревогу. Убедитесь, что вы хорошо знаете своего нового партнера и дайте ему возможность доказать, что он/она с вами на долгое время", – говорит психолог Морин.

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Прежде всего, доверяйте себе

Если у вас есть плохие чувства в отношении кого, двигайтесь дальше. Помните, свидание – это "интервью". Не бойтесь заканчивать свидание или прекращать разговор с кем-то, если чувствуете "тревожный сигнал". Остерегайтесь человека, который во всем винит своего бывшего/бывшую.