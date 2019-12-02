Как отучить ребенка говорить плохие слова

В современном мире нецензурную лексику дети могут услышать везде: в транспорте, в супермаркете или во дворе своего дома. Часто непристойными словами шокируют даже школьники. Но можно ли отучить ребенка говорить матерные слова?

Детский психолог Ольга Крамаревич дала несколько советов, как бороться с нецензурной лексикой детей, передает издание "Сегодня".

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Спросите ребенка, где он услышал это слово

Часто бывает так, что ребенок мог услышать совсем другое слово, не ругательство, но произносить его он может именно как мат. Если это действительно так, то вам стоит объяснить отпрыску, какое слово он услышал и произнести его правильно.

Проследите за манерами общения в своей семье

Если кто-то из ваших родственников употребляет бранные слова в разговоре, то, вероятно, что и ребенок может их слышать и произносить. Поэтому поговорите с близкими, чтобы они избегали непристойной лексики рядом с детьми.



Не ругайте ребенка, спокойно объясните, что это плохие слова

Скажите ребенку, что это плохо

Попробуйте объяснить ребенку, что такие слова воспитанные люди не употребляют, что вам неприятно их слышать.

Не акцентируйте внимание на высказываниях ребенка

Никогда не смейтесь, не ругайте ребенка и не стыдите за то, что он сказал усоышанное где-то плохое слово. Сделайте вид, что это слово малыш вообще не произнес. Если вы не будете обращать на него внимание, то через день-два ребенок забудет его.

Если эти способы не помогают, психолог советует попробовать следующее:

Покажите свое неприятие бранных выражений.

Для этого используйте такие фразы: "Мне не нравятся такие слова", "У нас в семье так не говорят", "Мне неприятно слышать такие слова", "Так говорить неприлично, это может обидеть человека". Говорите об этом ребенку абсолютно спокойно.

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Позвольте ребенку ругаться, но только в определенном месте.

Например, в туалете или в отдельную чашку (только пить потом из этой чашки не стоит). Вы в это время сохраняйте спокойствие и не показывайте ребенку свои эмоции.

Скажите ребенку, что употребление плохих слов – это болезнь, которую нужно лечить компотом из специальных трав.

Купите в аптеке лекарственные травы: тимьян, зверобой, тысячелистник. Дома вместе сварите чудо-зелье: добавьте мед и несколько капель сиропа от кашля (для убедительности). Давайте малышу по 3 чайных ложки "снадобья" трижды на день и пускай якобы за 2-3 дня болезнь пройдет.