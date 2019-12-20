Как понять, что парень хочет расстаться с вами: распространенные признаки

Каждые отношения проходят этап первой влюбленности и нежности. Конечно, хочется верить, что так будет всегда, но, к сожалению, не у всех отношений есть продолжение. Возможно, ваши отношения можно спасти, если начать действовать, а, возможно, пришло время поискать что-то новое.

Так или иначе, ты должна знать правду. Поэтому вот несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что ваш парень хочет разойтись, как сообщает издание Anewmode.

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У вас никогда нет времени друг на друга, а когда вы вместе, он ведет себя холодно

Иногда пары считают, что эта проблема возникает из-за напряженного графика. Но на самом деле, если ты действительно в кого-то влюблен, то ты сделаешь все, чтобы провести больше времени вместе.

Также обратите внимание на то, как вы проводите время вместе. Ваш любимый ласков или ведет себя отдаленно? Если вам плохо вместе – это "звоночек", что стоит разойтись.

Он избегает разговоров о будущем

Вы когда-нибудь случайно начинали разговор о далеком будущем, а затем задумывались, не считает ли ваш мужчина, что о таком слишком рано говорить? Пожалуй, все обвиняли себя потом, что позволили этим мыслям прозвучать вслух.

Но если он кажется растерянным относительно будущего, то он, видимо, не готов к серьезным отношениям. Честно говоря, он еще может даже не осознавать этого. А может, когда он представляет будущее, то просто не видит вас в нем. Так или иначе, это не тот, с кем можно рассчитывать на стабильные отношения.



В отношениях нормально обсуждать совместное будущее / Фото Pinterest

Он не хочет исправляться

Чтобы отношения процветали, обоим людям нужно быть готовыми к работе над ними, иногда приходится прилагать значительные усилия. Однако часто бывает так, что развитие отношений ложится на плечи одного партнера.

Поэтому если вы чувствуете, что оказались наедине с этим, не продолжайте бороться. Нет смысла пытаться исправить отношения самостоятельно. Иногда трудно закончить отношения, но лучше сделать это самой, чем ждать, когда бросят тебя.

Близость почти исчезла

Физическое прикосновение – не единственный язык любви, но он обязательно должен быть частью отношений. Если парень больше не хочет тебя, то это нехороший знак.

Обычно существует "фаза медового месяца", когда вы постоянно чувствуете страсть друг к другу. Не нужно сравнивать более зрелые отношения с тем временем. Просто следите за тем, как часто он с вами мягок, будь то через поцелуй в щеку или заботливый жест. Если этого просто больше нет, не пытайтесь заставить партнера это делать, потому что это только способ замаскировать неудачные отношения.

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У вас мало общих тем для разговоров

Печально, когда даже обычные темы каким-то образом исчезают во время общения. И вы в конечном итоге чувствуете себя изолированной и одинокой, поскольку не разговариваете.

Но это плохо для семейных отношений, ведь чем дольше вы не общаетесь, тем больше возмущений будет нарастать и вы вряд ли сможете решить конфликтные вопросы. Так или иначе, невозможность общаться – это смерть для отношений.



Разговаривайте с парнем столько, сколько вам хочется / Фото Lady

Он что-то скрывает

Если это не неделя до твоего дня рождения, когда ваш любимый вполне естественно может скрывать от вас какой-то сюрприз, то это нехороший признак. Открытая и откровенная коммуникация жизненно важна для здоровых отношений. После того, как доверие исчезнет, ​​вы начнете подозрительно наблюдать за мужчиной.

Особенно пугает, если он меняет пароль на телефоне или скрывает свои разговоры с кем-то. Ведь это может означать, что он вас обманывает. Честность должна быть основным приоритетом в отношениях.

Дружба исчезла

Замужество с лучшим другом – это вожделенная идея. Подумайте, как комфортно и с поддержкой вы чувствуете себя с лучшим другом. Вы так же чувствуете себя со своим парнем?

Если вы чувствуете конкуренцию, враждебность или что-то другое, что препятствует чувству "лучшего друга", оцените, каковы именно эти отношения для вас. Вы хотите говорить с этим парнем часами? Вам действительно нравится он? Если вы больше не любите его, то это знак того, что эти отношения скоро закончатся.

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Вы хотите различных вещей

Как бы мы не хотели делать вид, что это не гигантская составляющая успешных отношений, это действительно может повлиять на все. Например, если вы хотите детей, а он – нет, или он любит жить в Киеве, но вы чувствуете себя лучше в каком-то обычном городке.

В начале отношений легко не заметить некоторые из этих важных различий. Но как только вы захотите построить будущее с кем-то – вы должны поговорить об общих взглядах на вашу жизнь. Такие вещи делают вас теми, кто вы есть, и они решают вашу совместимость с другим человеком. К сожалению, если вы слишком разные, то маловероятно, что время что-то изменит.