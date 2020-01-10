Как понять ребенка-подростка: советы для родителей

Часто дети-подростки упрямы, дерзкие, никого не слушают и ничего не хотят делать. Поэтому родители должны предоставлять своим чадам поддержку в такой сложный подростковый период.

Об этом написала психолог Елена Тарарина в своей книге "Быть собой. 10 гаджетов для счастья". Автор считает, что главная задача родителей – "открыть сердце своим детям", и дает советы, как понять и принять своих детей.

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Дети указывают на наши слабые стороны

Полезным для родителей будет, если они выпишут на листе три черты характера своего ребенка, которые их раздражают. Потом спросите себя: чьи это черты характера – ребенка или ваши?

Вы можете понять, что подростки своим поведением говорят родителям о том, какие у них слабые стороны.

Ваши дети ничего вам не должны

Часто родители выдвигают требования к собственным детям – "ты сделал уроки?", "почему в комнате не убрано?", "почему в планшете сидишь?" и т.д. Взрослые обращаются со своими детьми так, будто они им что-то должны.

Но стоит просто любить своих детей, пока они здоровы, счастливы, пусть даже немного непослушные. Запомните: если вы кричите на детей, они чувствуют это так, будто их сдали в детдом – ненужными.

Видеть ребенка, а не проблему

Спросите себя: вы видите своего ребенка-подростка или проблему? Представьте, как живется человеку, когда замечают не его самого, а только проблемы, связанные с ней: не делает, не слушает, не отвечает, не спит, носит сигареты в кармане и тому подобное. Так, психолог Елена Тарарина на родительских собраниях часто просит родителей назвать три хорошие черты своих детей. Многим становится стыдно – потому что раньше они об этом не думали и хорошего в своих подростках не замечали.

Ребенок проверяет вас на способность любить

Все родители хотят, чтобы их дети их прославляли: чтобы детей хвалили, а родители получали грамоты и благодарности за воспитание. Когда вас вызывают к директору школы за плохое поведение – так ребенок проверяет вас на способность любить его.

В такие моменты вы должны быть благодарны своему ребенку, что есть шанс открыть сердце и научить ребенка делать то же самое.

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В самые плохие моменты жизни подростка не беритесь за ремень

Родители привыкли наказывать ребенка, когда он бесчинствует, и хвалить, когда ведет себя хорошо. Но есть особые случаи, когда ваш ребенок сильно набедокурил. В такой кризисный момент надо "закрыть" свой рот, а потом быстро обнять ребенка.

Почему это важно? Ребенок и без ваших нотаций знает, что поступил плохо. Поэтому в этот момент будет хорошо, если он получит опыт, что его не наказывают, а принимают, прощают и дают поддержку. Так вы научите ребенка любить себя в момент, когда меньше всего этого заслуживаешь.



Не принуждайте ребенка к разговору, для подросткового возраста это нормой, когда ребенок становится закрытым

Откажитесь от мысли, что вы знаете, как лучше для вашего ребенка

Когда ребенку исполнится 8 лет, вы должны спрашивать ребенка о его мнении. Ведь чем раньше мы начнем советоваться со своими детьми, тем больше ответственности они на себя будут брать.

Научитесь слушать молча

Освойте технику коучингового слушания: ребенок вам рассказывает, а вы молча слушаете и жестами показываете, что слышите и понимаете. Не задавайте вопросы для уточнения, не водите ребенка за своими мыслями, не переспрашивайте. Ребенок расскажет только то, что считает нужным, а вы доверяйте тому, что вам рассказали.

Так вы покажете свое принятия его. И когда позже наступит период "секретиков", подросток не будет бояться поделиться.