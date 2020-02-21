Как привлечь к себе внимание мужчины: 4 способа

Мы подготовили для вас несколько советов, как заинтересовать и привлечь к себе парня, который вам нравится. Прежде всего, по словам психологов, чтобы привлечь внимание мужчины и захватить его интерес, важно казаться независимыми.

Эти методы сначала могут показаться странными или очевидными, но, как говорится в издании Yourtango, они работают. Поэтому ниже приведены 5 советов для женщин, как заставить мужчину обратить на вас внимание.

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У вас должна быть собственная жизнь

Это, наверное, наиболее "неправильно понятый" совет, но у вас действительно должна быть собственная жизнь. Это подразумевает собственные интересы, независимые от вашего партнера.

С помощью этого вы покажете мужчине, что хоть вам и нравится его компания, но у вас есть и другие вещи, которые вас интересуют. Если вы покажете, что не очень заинтересованы в парне, то он определенно обратит на вас внимание. Даже эксперты отмечают, что женщины, у которых есть своя собственная жизнь, очень привлекательны для мужчин.

Сначала полюбите себя

Как парень может любить и желать вас, если вы сами себя не любите? Сделать это очень легко. К примеру, если вам кажется, что вы не в форме, никогда не поздно пойти в спортзал и работать над собой.

Единственный способ получить уверенность в себе – это практиковаться в общении с друзьями-мужчинами и коллегами.

Будьте веселыми

Чтобы заинтересовать парня, вы должны быть веселыми. Ведь если человек, разговаривая с вами, заскучает, то очень быстро потеряет интерес к вам. А если вам весело вместе, он непременно захочет пообщаться с вами еще раз.

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Флиртуйте с ним

Эксперты уверяют, что кокетливость – это хорошо. Флиртовать с парнем – это отличный способ вызвать эмоции и заставить его желать вас как девушку.

Самый главный и самый тонкий "инструмент" флирта – взгляд. Чтобы заинтриговать мужчину нужно посмотреть на него немного смущенно, из-под опущенных ресниц, с легкой заинтересованностью.