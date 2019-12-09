Как родителям сблизиться со своим ребенком: советы

По словам психологов, если помогать ребенку правильно, вы можете сблизиться с ним и развить у него сильный характер. Когда родители прислушиваются к чувствам ребенка, то он, когда чувствует, что его понимают и становится более уверенным в себе.

Именно отражение и признание чувств ребенка успокаивает его и сближает с родителями. В таком эмоциональном состоянии он лучше воспринимает поддержку и советы родителей. Кроме того, можете сказать ему: "Я знаю, что тебе больно и ты чувствуешь себя одиноко. Я всегда буду рядом". Об этом сообщило издание Childdevelop.

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Ведь с поддержкой родителей ребенок может найти способ справиться со своими трудностями. Также психологи утверждают, что безопасная привязанность ребенка к родителям помогает ему избежать депрессии и тревожности.

Понимание родителей должно быть таким:

Эмоциональная реакция и самосознание

Это когда родители пытаются почувствовать то, что чувствует ребенок, и при этом остаются родителями. Если вы потеряете самообладание и начнете ругать, это не поможет справиться с ситуацией, а только усугубит ее.

Способность увидеть ситуацию с точки зрения ребенка

Не стоит навязывать ребенку свою точку зрения, попробуйте понять его позицию. Например, фраза: "У меня никогда не было лучшей подруги, но я в порядке" – это не поможет, потому что она отрицает чувства ребенка.



Покажите ребенку, что вы его понимаете / Фото B17

Эмоциональная регуляция

Ставя себя на место ребенка, нужно понять его чувства. К тому же, родителям не стоит позволять брать верх эмоциям, которые переживает ребенок. Их задача – спокойно и с сочувствием сообщить ребенку, что они понимают его чувства.

Понимание ситуации

Родители должны помнить о трудностях, с которыми столкнулся ребенок. Помочь своему чаду, которое испытывает неприятные чувства, очень важно. Но вы должны это делать так, чтобы ребенок не начал думать, что все ей что-то должны. Сопереживание и эмпатия – хороший способ сохранить близость с ребенком, укрепить его характер и чувство собственного достоинства.