Как собственными силами открыть сеть популярных заведений: история успеха Gastro Family

Бизнесмен Дмитрий Борисов имеет более 40 заведений в разных городах Украины и даже в Варшаве. Среди них – "Софа", "Последняя баррикада", "Белый налив", Mushlya и другие. Он рассказал, как ему удалось стать одним из самых известных рестораторов, открыть успешный бизнес с женой Еленой и воспитывать при этом 6 детей.

В 2019 с командой открыл 12 новых заведений и запустил собственный сервис доставки. А его рестораны в этом году посетило около 5 миллионов человек, передает издание Startup Ukraine.

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Как открыть собственный ресторан

"Начиная с первого ресторана – это всегда был наш бизнес. У нас на сегодня есть рестораны разной классификации. Например – высокая гастрономия и fast casual формат", – говорит Елена.

Дмитрий подчеркнул, что это собственный путь и свои грабли – это то, благодаря чему ты вообще двигаешься. "Нужно просто делать, причем делать все. Только собственный опыт сможет быстро привести человека к цели. Если есть внутренние проблемы, то вот как можно спастись: первое – это психотерапевт, второе – жена, третье – друзья, четвертое – отдохнуть или выпить вина", – добавил он.



Дмитрий Борисов с женой Еленой / фото Startup Ukraine

По словам ресторатора, он с женой – творческие люди. Но Дмитрий имеет более творческую задачу, а Елена – занимается финансовой стороной. То есть жена акцентирует внимание на длительную стратегию, а человек на более короткие тактические шаги.

Вот как у нас принимаются решения. Сначала я презентую команде идею. Потом мы заходим в пустое помещение и я начинаю рассказывать, где что будет стоять, то есть рассказываю свое видение нового ресторана,

– ответил Дмитрий.

Ресторатор уверяет, что никто, кроме самого человека, не сможет сгенерировать на 100% общую картинку в голове, нужно продумать все до деталей.

Какие заведения имеет Дмитрий

Сейчас Дмитрий Борисов является владельцем более 30 заведений, даже за пределами Украины – в Варшаве. Каждое из заведений – самобытное: это гастрономический бар "Барсук", художественно-гастрономическое пространство "Последняя Баррикада" (объединяет ресторан современной украинской кухни, первый украинский бар, площадку для художественных событий), азиатский стейк-хаус Oxota na Ovets, ресторан новой украинской кухни "Канапа" ( в Киеве и Варшаве), бары "Белый Налив" (в Киеве, Луцке, Львове, Харькове, Одессе, Сумах, Виннице). А еще – детские креативные просторы BabyRock.



Художественно-гастрономическое пространство "Последняя Баррикада"

Для всех заведений универсальными являются базовые ценности – гастрономический и экологический подходы. Здесь готовят "из-под ножа", максимально используя возможности локальных и сезонных продуктов, а шефы и персонал – это эксперты и фанаты своего дела.