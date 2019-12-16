Как сохранить счастливые отношения после рождения ребенка

Согласно статистике, удовлетворение супружеской жизнью снижается после рождения ребенка. Ведь это событие меняет личность людей, создавая совершенно новое измерение того, кем они являются – с того времени родителями. Принятие этой новой роли означает решение новых вызовов.

Однако некоторые из этих вызовов могут привести к определенным проблемам в отношениях после рождения ребенка, передает издание Mother.ly.

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Поэтому, как сделать так, чтобы отношения остались такими же счастливыми, как и до рождения ребенка, и даже развивались и приносили больше удовольствия – читайте ниже 5 важных способов.

Справедливо распределяйте работу

Разговоры о распределении работы помогут настроить вашу семейную команду на успех. Не стоит предполагать, кто встанет посреди ночи, когда малышня проснется в 4 часа утра, или кто будет искать лучшего детского врача. Договоритесь об этом сразу.

Открытый диалог по распределению обязанностей может не только облегчить отношения между супругами, а и уменьшит спор, который может вызвать дополнительный стресс. Помогайте друг другу и выполняйте поставленные обязанности и это позволит сблизить пару.

Закрепляйте свои отношения как пары

Очень важны и другие разговоры, не только об отцовстве. Говорите на любовные темы, не нужно только проводить "деловую" беседу относительно обязанностей. Так, игривые разговоры за ужином или вопрос о том, как прошел день друг друга помогут "разгрузить" атмосферу в семье.

Помните, что ваши отношения с вашим партнером существовали еще до того, как вы стали родителями. Поэтому жесты привязанности и благодарности помогут пройти длинный путь к сохранению и усилению счастья в отношениях.



Вспомните период влюбленности / Фото Cosmopolitan

Выберите приоритетность близости

Еще одна большая перемена после рождения ребенка – это близость и сексуальное удовлетворение партнеров. Спонтанная страсть, которая могла существовать между партнерами ранее, уже не оставаться такой же, ведь теперь вы часто устаете от ребенка.

Поэтому стоит ценить даже маленькие моменты, которые вы проводите вдвоем. Понимание и объятия или поцелуй перед работой – это конечно не то же самое, что провести вечер вместе, но это тоже поступок. А кокетливые текстовые сообщения или письменные записки, которые можно бросить в портфель перед работой, помогут вдохновить и сохранить часть той же игривости, как и в начале влюбленности.

Не стесняйтесь говорить "нет"

Часто социальным давлением новых родителей может стать то, что они будут чувствовать себя вынужденными принимать активную роль во всех аспектах жизни своего ребенка. Например, добровольно принести закуски в школу или помочь в организации того или иного школьного мероприятия (это вопрос часто возникает с детьми, которые занимаются спортом).

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Заметим, что замечательно посещать события, в которых участвует ваш ребенок, но когда это возможно, поэтому вполне нормально будет, если вы будете пропускать эти вещи по определенным причинам. Идеальная посещаемость – это исключение, а не правило.

Займитесь собой и поддерживайте потребности партнера

Воспитание ребенка является критически важным, но не нужно перестать удовлетворять собственные потребности. Хорошие родители – это не те, кто жертвуют себя целиком ради своего ребенка, а скорее те, кто знают, что могут делать что-то и для себя лично.

Работайте, чтобы сбалансировать свои потребности с потребностями своего ребенка, и чтобы обеспечить лучшее для вашего ребенка.