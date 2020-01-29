Как создавался украинский бренд белья Zhilyova Lingerie: история успеха от основательницы

Валерия Жилёва – дизайнер и основательница украинского бренда белья Zhilyova Lingerie, рассказала, как шестнадцатилетняя девочка из Мариуполя переехала в столицу и решила создать нечто особенное. Читайте в материале историю развития и секрет успеха бренда.

Женщина поделилась историей, что однажды отправила маме фотографию своего первого комплекта белья, который делала всю ночь, передает издание The Village.

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"Я тогда не имела никакого опыта в этой сфере, и мама спросила: "Лера, а ты уверена, что это вообще белье?". Это был комплект с высоким низом и полупрозрачным верхом. И если бы тогда я расстроилась, то на этом все могло закончиться. Но это было только начало", – рассказала Валерия.



Основательница бренда Zhilyova Lingerie-Валерия Жилёва / Фото The Village

Ведь сегодня бренд Zhilyova Lingerie – это несколько магазинов, большое количество публикаций в журналах, обложки, свой фото- и видеопродакшн, а еще очень сильная команда.

"В этом мое счастье как предпринимательницы. Счастье чувствовать, что девушки из разных уголков мира просыпаются, открывают свой шкаф с бельем и из всех брендов, которые можно купить онлайн или офлайн, выбирают именно украинский", – сказала основательница бренда.

Как началось собственное дело Валерии

"Вообще история бренда Zhilyova Lingerie началась 10 лет назад с ателье индивидуального пошива. Меня всему научила одна женщина, и тогда началась моя карьера. Отмечу, что до этого момента я не могла даже пуговицу пришить. Но знайте, что всему можно научиться. Когда я работала в ателье, то ездила с клиентками на склад, подбирала для них ткани и модели", – ответила основательница Zhilyova Lingerie.

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По словам Валерии Жилёвой, сначала вам необходимо выбрать ролевую модель, проанализировать рынок и выбрать для себя того, кто вас вдохновляет.

"Первые полгода я все делала самостоятельно на обычной швейной машинке, которая стояла у меня на кухне. Моим стартовым капиталом были те 200 долларов, которые я потратила на машинку. Что же до материала, то это было примерно 10 евро за брендированную сетку La Perla", – добавила она.

Секрет успеха бренда Zhilyova Lingerie

Пять лет инстаграм был площадкой, где все постили еду и котов, он не работал как площадка для продаж.

"Однако на тот момент это был единственный способ, не считая сарафанного радио, чтобы о нас узнали. У меня вообще не было стратегии, как и опыта управления персоналом и пошива белья, но я очень благодарна своему ателье за опыт в общении с клиентом", – отметила Валерия.

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Единственный ответ на вопрос о секрете успеха бренда, по словам Валерии Жилёвой, – это умение полагаться на себя. Какой бы сильной и надежной ни была ваша команда, единственный человек, который ответственен за все процессы и провалы – вы сами.

"Особенно важен вопрос бюджета. Часто случается такое, что люди тратят весь бюджет с самого начала. Нужно всегда анализировать, находить и читать информацию о том, как правильно распределять деньги. Ибо в своем бизнесе я начала доставать деньги себе на заработную плату примерно через 3,5-4 года, потому что бизнес – это постоянное реинвестирование", – заверила основательница бренда.

Она также рассказала, что репутацию бренд делал почти три года. Только после этого на них начали обращать внимание Анна Седокова, Вера Брежнева и другие клиентки, они стали известными.

"Вся наша история пропитана любовью и честностью к клиенту, потому что как женщина я понимаю, чего можно хотеть каждый день, а чего на особый случай", – добавила Валерия.