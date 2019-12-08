Как украинке удалось открыть собственное кафе в США, которое обожают американцы

Около 12% малых бизнесов в США ведут иммигранты, среди которых немало украинцев. Так, семья Якимив открыла кафе "Макарун Те Рум" в пригороде Кливленда, где не только изысканные десерты, но и особая атмосфера, которая очень нравится американцам.

Также там всегда большой выбор: посетители могут выбрать из более полусотни разнообразных чаев и десятков десертов, сделанных в кафе. Успешной историей украинцев поделилось издание "Голос Америки".

Интересно! Популярные пирожные макароны: как семейный бизнес из домашней кухни вырос до известных кондитерских

Владелица кафе Алла Якимов родилась в Украине. В США семья переехала, когда ей было 6 лет.

Женщина признается, что печь и готовить десерты любила еще с детства, а полтора года назад осуществила свою мечту – открыла так называемую "чайную", где она придерживается ключевых британских правил.

"В чайных главное – это подача. Поэтому еду подают на трехэтажных тарелках. Все бутерброды называются "пальчиковые". Чай – натуральный заварной, не пакетики. Его наливают через сито. Это – процесс, все красиво, элегантно. Всю посуду мы моем вручную ", – рассказывает Алла.

Кроме того, женщина добавила заведению французского шарма, включив в меню популярные десерты макароны, которые мастерски печет сама.

Алла также привлекает американских посетителей к украинским блюдам. Женщина готовит вафли и украинские бутерброды, варит супы и варила борщ. Американцам такие блюда по душе, поэтому они часто хвалят украинку.