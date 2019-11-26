Как ведут себя разные знаки зодиака в семейной жизни

Некоторые представители знаков зодиака ставят любовь и семью превыше всего в своей жизни, другие – легкомысленно относятся к семейным ценностям. Однако не забываем, что все люди разные и по-разному воспитываются, да и на характер влияет не только знак гороскопа.

И все же в каждом знаке зодиака есть свои общие черты, которые и помогут показать, каков человек в семейной жизни, передает Ukr.Media.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Это активный знак зодиака, который может показывать нетерпеливость и первенство. Такой человек обычно все делает сгоряча, однако открыто и искренне. Овны не плохие семьянины, просто их пыл и горячность нужно направить в правильное русло, например, поручить спланировать отпуск или поездку в другой город.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Такие люди стабильны и неторопливы. Обычно, парни-тельцы долго выбирать момент, чтобы сделать вам предложение, однако, когда это сделают, то уже не отступят.

В семье такие люди любят комфорт и вкусную еду. К тому же, они сильно привязываются к партнеру, с которым чувствуют комфорт и стабильность. Но будьте готовы, что вы вряд ли дождетесь драйва и страсти от такого человека.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Это всегда интересные и общительные личности, с ними всегда есть о чем поговорить. Кроме того, они "легки на подъем": если сегодня их интересует одно дело, то завтра они могут переключиться на что-то совершенно другое. Да, их не тянет на стабильность, но скучно с ними точно не будет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Это очень семейный знак. Однако они часто ранимы и недоверчивы, поэтому могут быть очень эмоциональными или скрыто обижаться на вас. Такие люди отгораживаются от всех за своими четырьмя стенами.

Поэтому вам нужно будет всегда контролировать свои слова, чтобы не обидеть ранимую душу. Но если Рак доверится вам – вы погрузитесь с ним в романтический мир чувств.

Лев (23 июля – 23 августа)

Это благородные и щедрые люди, а в семье они всегда главные, не зависимо от того, сколько зарабатывают. Все вопросы вам нужно будет согласовывать с ним, даже если он ничего не решает.

Однако, для них все может быть напоказ: подарки, которыми он вас осыпает, какие чувства к вам испытывает – это часть большого шоу. Ведь Лев гордится своей семьей, а поэтому сделает для этого все необходимое (или заставит вас это сделать).

Дева (24 августа – 23 сентября)

Представители этого знака зодиака – скромные и терпеливые. Много работают, а в служении семье иногда просто фанатичные. А самое интересное, что Девы всегда правы.

Такие люди всегда имеют чистый дом, где все на своих местах. Но не обижайте Дев, потому что они могут уничтожить вас своей критикой и равнодушием.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Это люди, которым очень везет, и окружающих, они всегда очаровывают и прекрасно выглядят. Кроме того, им важно нравиться окружающим и иметь партнерские отношения для гармонии и стабильности.

Однако Весы никогда не скажут вам открыто, что им не нравится, чтобы не возник конфликт. При этом в семье будет сохраняться приятная атмосфера дружелюбия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Такие люди – ревнивцы, которые беспокоятся о безопасности своих границ. Поэтому будьте готовы к тому, что, создав семью со Скорпионом, вы будете должны подчиниться его воле и желанию.

Представитель этого знака зодиака пойдет на все, чтобы добиться своего – уговоры, шантаж, манипуляции и тому подобное. И рано или поздно вы подчинитесь этому влиянию.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Их главная черта – оптимизм и покровительство. Чтобы не случилось, Стрельцы всегда сохраняют оптимизм, всегда найдут решение и правильный выход из ситуации.

Также с ними не бывает скучно, потому что они любят путешествовать и узнавать что-то новое. Стрельца редко можно застать дома на диване за просмотром фильма.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Такие люди обычно серьезные, настойчивые и целеустремленные. За ними чувствуешь себя, как за каменной стеной. У них есть чувство долга, поэтому пока не исполнят его перед семьей или детьми, не успокоятся.

Возможно, вам не часто будут устраивать романтические вечера, ведь прежде всего, они думают, как достичь цели. Собранность и дисциплина у них в приоритете.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Это очень свободолюбивые и непредсказуемые люди. Отстаивая свою свободу, он будет давать столько же свободы своему партнеру.

Водолеи могут не спросить вас, где и с кем вы провели время, однако не думайте что они равнодушны. Ведь такие люди часто слегка холодные и отстраненные, но они вам доверяют. К тому же, не стандартный подход к отношениям принесет "жизнь" в ваши отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эти романтические люди обычно озабочены спасением мира, поэтому они могут проливать слезы над глобальными проблемами, однако на собственное горе они могут не обращать внимания.

Но знайте, что в их огромном сердце найдется место для любви всем. Поэтому вы всегда можете поплакать у Рыб на плечи, зато они утешат вас.