Как вернуться на работу после декретного отпуска: 5 полезных советов

Если вскоре у вас заканчивается декретный отпуск, то вы должны начать работать над собой уже сейчас. Ведь это сделает ваше возвращение на рабочее место более удачным и успешным.

Возвращение на работу после долгого перерыва может быть захватывающим и пугающим одновременно. Окончание декретного отпуска – это также удачное время, чтобы найти новый способ заработка.

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В общем, решение вернуться к работе – это очень важный шаг, который требует тщательной подготовки, передает издание Workingmother.

Не знаете, с чего начать? Мы предлагаем вам 5 полезных советов.

Как подготовиться к работе после декрета

Сфокусируйтесь на своих сильных качествах

Перед тем, как начнете обновлять свое резюме, остановитесь на минутку, чтобы оценить свои умения. Это не только касается того, кем вы работали до рождения ребенка, это также ваши предпочтения и занятия, которые делают вас счастливой.

Такой откровенный взгляд на то, что само приносит удовольствие, поможет определиться, чем вы вообще хотите заниматься.

Сделайте техническое самообновление

Не зависимо от того, какое вы имеете образование и кем хотите работать в дальнейшем, современные технологии обязательно будут частью работы. Обычного обновления своих социальных аккаунтов не достаточно. Аналитика, кодирование, управление взаимоотношениями с клиентами – это все неотъемлемые части сегодняшнего рабочего процесса.

Чем больше вы ориентируетесь в этих понятиях, тем легче будет устроиться на желаемое место. Поэтому поищите специальные курсы и учебные программы онлайн или офлайн, где можно получить новые знания.



Просмотрите новости в вашей сфере работы / Фото farpost

Покажите, что умеете адаптироваться

Возвращение из декретного отпуска не всегда означает возвращение к своей профессии. Ведь то, чем вы занимались три года назад, сегодня вообще может вас не интересовать или же требовать совсем другого рабочего опыта и умений.

Поэтому когда начинаете поиск работы, убедитесь, что готовы вдохновенно заниматься своим делом и вкладывать силы в успех компании. Сегодня устройство на работу требует не только перечень умений, но и открытого мышления и желание вкладывать в бизнес то, чего он на данный момент нуждается больше всего.

Готовьтесь заранее

Хорошо подумайте, знакомы ли вы с последними новостями в сфере бизнеса, разбираетесь в трендах и новых техниках работы? Разбираетесь ли вы на современных платформах для общения? Когда вы в последний раз проявляли себя на профессиональной арене?

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Ведь очень важно построить свою собственную сеть профессиональных контактов, чтобы быть успешным. Не забывайте постоянно развиваться, и тогда момент, когда вы проявите себя как можно лучше, обязательно наступит.

Присоединитесь к команде

Когда вы уже решили снова строить карьеру, вы должны быть очень активными и целеустремленными. Вы не единственная женщина с большим пробелом в резюме. Поэтому попробуйте найти женщин, которые занимаются тем же, чем и вы – пытаются вернуться к работе.



Возвращение к работе после декрета может быть сложным / Фото Hse

Это могут быть специальные курсы или семинары, на которых вы будете общаться, обмениваться опытом и тем самым помогать друг другу.

Вы имеете множество возможностей реализовать себя. Единственное, чего часто не хватает, – желание!

Советы, которые помогут вернуться на работу