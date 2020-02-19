Как воспитать хороших детей: 9 ежедневных привычек

Часто родители забывают, что распорядок дня руководит семейной жизнью. Ритуалы и фразы, которые они повторяют изо дня в день создают основу того, кем станут их дети в будущем. Поэтому, если вы ищете способы, как научить своего малыша доброты с детства, то ниже приведены простые ежедневные привычки, которые помогут вам.

Детские психологи утверждают, что доброту можно развить в ребенке, и в этом поможет любовь людей из ближайшего окружения и благоприятная сымейна атмосфера, передает издание Mother.ly.

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Сделайте место для утренней паузы

По мнению ученых, настройка детей на хороший день утром может обеспечить ощущение доброты. Поэтому устраивайте семейный завтрак, где будут присутствовать все члены семьи и заряжайте их хорошим настроением.

Психологи уверяют, что уже некоторые семьи будят своих детей на полчаса раньше, чтобы обеспечить медленный темп. Поэтому попробуйте и вы: проведите с детьми несколько минут утром вместе и поделитесь целями в день.



Семейный завтрак очень важен / Фото Verywellfamily

Научите детей мыслить позитивно

То, как мы говорим с нашими детьми, формирует то, как они понимают себя и как они живут в мире. Исследования показывают, что обучение детей говорить и мыслить позитивно о себе улучшает их самочувствие и социальное поведение.

Вот несколько фраз для расширения доброты у детей. Говорите их малышам как можно чаще.

Твоя доброта заставляет меня гордиться тобой.

Я горжусь тем, что ты человек, который относится к другим с сочувствием и уважением.

Это хорошая идея, расскажи мне больше об этом.

Исправление своих ошибок означает, что ты учишься.

Каждая проблема имеет решение, потому давай попробуем еще раз.

Я поражен/а тем, как усердко ты работал/а.

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Отмечайте добрые поступки

Исследования подтверждают, что отчетность является ключевым способом восприятия новых привычек и достижению сложных целей. Сообщая своей семье, что доброта и помощь другим является приоритетной задачей, вы настраиваете их это делать.

Также уделяйте время каждый день своим детям, чтобы спросить: "Кто тебе сегодня помог?" и др. Делясь своими добрыми делами ежедневно, ваши дети начнут следить за тем, насколько полезными они могут быть.

Ежедневно занимайтесь физической активностью

Все мы знаем физические и психологические преимущества занятия спортом. Поэтому рекомендуем вам ежедневно около полутора часов играть вместе. Это позволит вашей семье снять стресс за день и "зарядить" разум и тело на завтра.

Занимайтесь волонтерством

Конечно, ежедневные небольшие привычки не заменяют преимуществ волонтерства с ребенком. Регулярное волонтерство дает детям сильное чувство возможностей, поскольку они видят себя помощниками и станут более самоуверенными. Так, дети научится отстаивать права других во время споров.



Учите детей оберегать природу / Фото sittercity

Ежедневно находите одну хорошую новость, которой стоит поделиться с детьми

Большинство людей чувствуют себя эмоционально истощенными тревожными новостями. Кроме того, исследования говорят, что чем больше люди негативно чувствуют себя от просмотра плохих новостей, тем меньше они могут выражать собственное мнение.

Хорошо заканчивайте день

Исследования показали, что то, как заканчивается день, определяет то, как мы чувствуем его опыт (что он принес). Поэтому позволяйте себе и детям наслаждаться последней частью дня. Так вы сможете чувствовать себя более связанными, благодарными и более подготовленными к следующему дню.

Читайте хорошие книги

Еще одно исследование показывает, что чтение – это невероятный инструмент для развития сопереживания, сочувствия и понимания мира других. Поэтому регулярно читайте хорошие книги.