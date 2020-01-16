Как восстановить доверие в отношениях: действенные советы

Доверие является основой всех отношений, но, к сожалению, оно может быть нарушено из-за неверности, неуверенности или несоблюдения обещаний влюбленных. Какой бы ни была причина потери доверия, его можно восстановить, но для этого нужно желание обоих партнеров.

Как выглядит доверие? Психолог Антоанета Бошам описывает это как чувство привязанности и веры – как большие и теплые объятия. По ее словам, доверие – это чувствовать себя безопасно и комфортно, передает издание Wellandgood.

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Признаки отсутствия доверия в отношениях

Отсутствие доверия выглядит и ощущается по-разному для каждой пары, но вот некоторые признаки, свидетельствующие о том, что доверие, возможно, утрачено.

Вы тревожно цепляетесь к своему партнеру и не хотите его отпускать без присмотра;

Вы не позволяете себе быть уязвимым или сблизиться с кем-то;

Вы чувствуете большую неуверенность;

Вы ставите под сомнение действия человека и чувствуете, что он что-то скрывает.

Как восстановить доверие в отношениях

Имейте желание работать над отношениями

"Важно, чтобы человек, который нарушил доверие, был готов уступить, помириться и уладить конфликт", – говорит семейный терапевт Лорен Кук.

Однако и человек, доверие которого было нарушено, должен также быть готовым простить и сделать шаг навстречу для восстановления отношений. Итак, сначала вы должны просто поговорить и понять, что оба готовы снова быть вместе.



Поговорите с любимым человеком / Фото newsdaily

Откровенно попросите прощения

Кроме готовности, восстановление доверия в отношениях требует искреннего извинения. Это может быть через письмо, сообщение, записку или просто разговор. Главное – выразить извинения и сказать о своем желании наладить отношения.

Подумайте об опыте

Для того, чтобы восстановить доверие в отношениях, обоим партнерам также потребуется определенное время, чтобы все обдумать, проанализировать, оценить свое эмоциональное состояние и вынести урок из опыта.

"Проведите время, размышляя над тем, что именно причинило вам или вашему партнеру боль. Что вы чувствовали Как вы себя чувствуете в силу того, что произошло?", – отмечает семейный терапевт.

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Создайте новые воспоминания

Следующим шагом является работа над созданием новых положительных впечатлений вместе. "Положительный опыт сместит энергию для любой пары. Сделайте то, что может заставить вас посмеяться или почувствовать себя положительно", – говорит Бошан.

Ведь новые воспоминания вселяют надежду в отношения и напомнят обоим партнерам, что они способны иметь счастливые отношения.

Начните все сначала

Вместо того, чтобы рассматривать нарушенное доверие как конец отношений, подумайте об этом как о возможности начать все сначала. Бошан предлагает сделать это, чтобы зажечь искру между вами и вашим партнером.



Начните все сначала, сходите на свидание / Фото lavocedinovara

Сосредоточьтесь на будущем

Чтобы восстановить отношения, вы с любимым человеком должны сосредоточиться на том, что впереди, а не останавливаться на прошлых ошибках.

Бошан советует устроить открытый и честный разговор о том, как вы оба хотите перейти к новой фазе ваших отношений. Создайте общее видение своего будущего и того, каким вы его видите.