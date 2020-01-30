Как выглядит самая стильная бабушка инстаграма, которой уже более 90 лет: эффектные фото
Стильная бабушка Хелен Руб ван Винкл имеет собственную beauty-коллекцию, 3,8 миллиона подписчиков в инстаграме, а Рианна и Майли Сайрус – ее поклонницы. Интересно, что женщина стала сенсацией соцсетей еще в 2014 году.
Прежде, чем обрести такую популярность, бабушка вела довольно спокойный образ жизни в Вако, штат Кентукки. У нее была небольшая ферма, она ухаживала за своими прабабушками, содержала сад и каждое воскресенье ходила в церковь, передает издание Bored Panda.
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Но однажды ее правнучка сфотографировала Хелен в отрезанных шортах и футболке с галстуком. Впоследствии с помощью девочки бабушка создала свой аккаунт в инстаграме, на котором разместила фотографию.
Женщина написала: "Я плохая с***. Я всегда была бунтаркой". Поэтому она и решила назваться в соцсети Бадди Винкл от слова плохо (англ – bad – Bаddly). Первый ее пост быстро стал вирусным, а количество ее подписчиков постоянно росло.
Так, Бадди Винкл захватила социальные сети своими яркими фото, эксцентричным нарядами и отношением ко всему с нецензурной лексикой.
Хотя ее чувство стиля может не всем понравиться, но согласитесь – уверенность этой женщины вдохновляет. Ниже приведены несколько самых популярных публикаций от Бадди Винкл. Какие вам нравятся больше всего?
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