Какая модель мышления может испортить отношения

Часто люди, которые находятся в близких отношениях, хотят расслабиться и не беспокоиться о том, что эти отношения могут закончиться. Но не у всех это получается сделать. Некоторые продолжают задаваться вопросами, что вторая половинка делает в свободное время и не изменяет ли. Эти беспокойства постоянно крутятся в голове и могут создавать негативные мысли, что портит отношения.

Откуда берутся такие идеи об окончании отношений? Все потому, что люди чувствуют себя неуверенно, поэтому им постоянно требуется подтверждение от их партнеров, что те их любят, пишет Psychology Today.

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К сожалению, эта чувствительность и низкое чувство собственной самоуверенности могут испортить отношения. Ведь этим вы можете создавать неоправданный стресс для своего партнера, что между вами все не так хорошо.

Парам трудно иметь надежду и мечту на счастливое совместное будущее, когда один партнер всегда неуверен в стабильности отношений. Это может добавить страха отказа (что вас покинут, – Семья 24) и уменьшить чувство удовлетворения в отношениях.



Своим поведением партнер может испортить отношения / Фото Fresh50

Психологи университета Теннеси Эрика Норона и Дебора Уельш считают, что молодые люди просто не знают, чего хотят от отношений. Если они еще не нашли себя, то могут искать какого-то подтверждения от своего партнера относительно отношений.

К тому же, люди с низкой самооценкой демонстрируют следующие четыре свойства:

неспособность регулировать свои эмоции перед эмоциями, выраженными другими;

эмоциональное отклонение, при котором они удаляются от других, чтобы сохранить свою независимость,

неумение придерживаться собственных ценностей, когда бросают вызов окружающим;

слияние с другими, при котором человек постоянно ищет одобрения других.

Психологи утверждают, что долговременные отношения требуют и работы над собой, в частности с вашими собственными страхами и неуверенностью. Кроме того, партнер, который по-настоящему заботится о вас, может удивить вас принятием и любовью.