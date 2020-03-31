Какие фразы не стоит говорить мужчине

Каждый человек в своей жизни порой говорил что-то такое, за что ему потом было стыдно. Но с этим стоит быть осторожнее. Ведь есть определенные фразы, которые женщины неосознанно говорят мужчинам, и они могут разрушить даже самые крепкие отношения.

"Как бы сильно вы не ссорились с человеком, не стоит говорить ему все, что вы о нем думаете – нужно оставить хотя бы небольшое пространство для дальнейшего примирения", – сказала психолог Марина Елисеева изданию ТСН.

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"Я тебе это припомню"

Психологи неоднократно пытались нас убедить, что не стоит накапливать обиды. И все же, люди часто запоминают то, что им сказали и сделали, а затем, выясняя отношения с любимыми, предъявляют им претензии.

Чаще всего во время такого разговора на повышенных тонах пары "заводятся", вспоминают все больше и больше примеров и параллельно жалеют себя, что, в свою очередь, еще сильнее разжигает вражду.



Эти фразы могут обидеть человека или даже привести к разводу / Фото Bota

"Вот почему обиды копить нельзя – они опустошают, а то и сжигают нас изнутри, да еще и бросаете все это на любимого человека. Вряд ли ему понравится ваша злопамятность – у него может сложиться впечатление, что он живет не с любимой девушкой, а с частным детективом", – ответила психолог.

Что делать? От обид в отношениях с любимыми нужно избавляться сразу и навсегда. Поэтому, если вас что-то задело, скажите об этом, даже если разговор обещает быть неприятным. В любом случае это лучше, чем умолчать обиду и какое-то время хранить "камень в кармане", рискуя тем, что в один момент это уничтожит ваши отношения.

"Я так и знала!"

Узнав, что ваш муж в очередной раз что-то сделал не так, не стоит говорить: "Ну конечно, я так и знала!". Такие слова дают ему понять, что вы о нем не лучшего мнения или даже хуже – уверены, что руки у него выросли не из того места.

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"На самом деле это, скорее всего, не так, а, значит, и говорить, что вы не ожидали от близкого человека ничего хорошего не стоит. Как известно, если человеку сто раз сказать, что он свинья, он, в конце концов, хрюкнет, а если каждый день убеждать его в том, что он ни на что не способен, то однажды человек в это поверит", – заверила Марина Елисеева.

"Хуже тебя нет!"

Этими словами женщина может окончательно уничтожить самооценку мужчины, в частности высказываниями о том, что вы "так и знали". Такие слова опасны тем, что имеют негативный подтекст не только для любимого, но и для вас. Ведь жить с человеком, хуже которого нет, может только дура.



Жена может во время ссоры наговорить лишнего / Фото Mandarin news

"Если он действительно настолько безнадежен, почему вы до сих пор не сбежали и не нашли себе кого-то более состоятельного в моральном смысле этого слова? Не можете? Но тогда вы друг друга достойны. Отказываетесь считать себя дурой? Тогда, возможно, и человек, который живет рядом с вами, не такой уж и плохой, и не стоит зря оскорблять партнера", – сказала эксперт.

"Давай расстанемся... "

Слова "Давай расстанемся!" можно говорить только один раз – если вы действительно решили расстаться. Злоупотреблять ими не стоит по двум причинам.

Во-первых, часто слыша такое предложение, любимый человек может к нему привыкнуть и перестать реагировать, поэтому, решив в очередной раз напугать его, вы с удивлением выясните, что он больше не боится. Муж поймет, что ваше предложение – несерьезно, а вы так пытаетесь им манипулировать.

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"Во-вторых, часто повторяя угрозу: "Давай расстанемся!" в один день вы рискуете услышать: "Давай!". Выпутаться из такой ситуации, если на самом деле вы не собирались расставаться с любимым, будет не просто, а то и вовсе – невозможно", – подытожила психолог.