Какие неожиданные преимущества в отношениях имеют пары, которые находятся вместе на карантине

Карантин заставил всех людей самоизолироваться дома на несколько недель. И хотя этот период может казаться не таким идеальным, для пар, которые живут в это время вместе, это означает много преимуществ. В частности, это точно усилит эмоциональную связь пары и сформирует доверие.

"Пары начали больше общаться, обмениваться чувствами и обсуждать пандемию. Пережив этот период вместе, у пары возникает близость, которую понимают только они, и это влияет на отношения", – говорит семейный терапевт Лиза Бахар изданию Brides.

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Ниже приведены несколько неожиданных преимуществ для отношения во время самоизоляции.

Вы полагаетесь друг на друга больше, чем раньше

Сейчас вы зависите от своего партнера больше, чем когда-либо ранее в отношениях. Находясь в изоляции от внешнего мира и напряжении из-за заболевания, ваш партнер – это тот, к кому вы можете обратиться за эмоциональной поддержкой.

"Поддержка друг друга и удовлетворение потребностей усиливает эмоциональную связь пары и выстраивает доверие", – объясняет эксперт из отношений Или Ривера Уолтер.



Поддерживайте своего партнера / Фото Unsplash

Однако, в это время важно помнить, что все мы по-разному справляемся со стрессом. Например, кому-то просмотр новостей может помочь почувствовать облегчение, потому что он знает, что происходит с ситуацией, но это может не помогать другому человеку.

Поэтому психологи рекомендуют признать свои отличия, найти пути решения ситуации и компромисс, чтобы вы оба активно работали над удовлетворением эмоциональных потребностей друг друга.

Вы стали более честными друг с другом

Когда вы вместе 24/7, вы, возможно, не сможете спрятать много тайн и привычек своего партнера. Так, некоторые из них положительные, а другие могут быть немного болезненными или тревожными для другого человека.

Объясните друг другу свои потребности и желания вместо того, чтобы обвинять и ссориться со второй половинкой. Так, вы найдете общее решение, быть больше знать друг друга и понимать желания партнера.

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Это делает вас единственной командой

При этих обстоятельствах с карантином пары вынуждены работать вместе для того, чтобы иметь все необходимое на каждый день, в частности покупать продукты, искать интересные дела, чтобы развлечься или сделать уборку.

А парам с детьми приходится работать вместе, чтобы управлять рабочей нагрузкой, составляя графики для себя и разделяя заботу о детях. А это создало большое чувство коллективной работы и избавления от стресса. К тому же, это повышает уровень благодарности друг другу.

У вас есть больше времени и энергии для половой жизни

Обычно, в стрессовые периоды многие пары становятся физически менее активными и имеют меньше интима, чем это было в обычных обстоятельствах. Но когда пары застревают в своем доме вместе без доступа к внешнему миру, это может помочь им все изменить.



Используйте карантин как возможность улучшить сексуальную жизнь / Фото Unsplash

Возможно, пора попробовать новые вещи. "Если вы всегда хотели попробовать новую позу или технику, поэкспериментируйте в разное время дня. Также важно оказывать друг другу способы удовлетворения без стыда или смущения и использовать эту сексуальную искру, объясняет семейный терапевт Джулиана Хаузер.

Карантин побудил вас перейти на следующий уровень в отношениях

Если вы некоторое время встречались до изоляции и сомневались насчет того, как развивать отношения дальше, то, возможно вы решились на этот шаг и сейчас проводите карантин вместе. Это может позволить вам увидеть своего партнера в том свете, в котором не был заметно при знакомстве.