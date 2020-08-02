Часто у свекровей и невесток непростые отношения. Иногда между двумя важнейшими женщинами для мужчины вспыхивает немалый конфликт. Обеим женщинам стоит научиться налаживать отношения или найти между собой общий язык.

Впрочем не все свекрови создают напряженные отношения со своими невестками. Есть такие, которые дарят невесткам радость, всегда готовы помочь, поддержать и утешить.

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Астрологи отмечают, что невесткам нужно всего лишь найти подход к своей свекрови, ведь ее характер зависит от знака зодиака, пишет Сегодня.

Характер вашей свекрови по знаку зодиака

Свекровь-Овен (21 марта – 20 апреля)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Ее любопытство к вашей жизни перейдет все границы, поэтому старайтесь контролировать то, что вы говорите. Ваши кулинарные способности и чистота в доме станут ее основными целями относительно вас. Если не хотите иметь свекровь "директора" то научитесь противостоять ей с самого начала.

Свекровь-Телец (21 апреля – 20 мая)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Сначала вы станете для нее гордостью и почти как дочерью, но вам необходимо быть осторожной. Она будет запоминать все ваши слова, обещания и обязательно напомнит о них, если вы что-то забудете. Тельцы – крупные материалисты, которые еще и склонны к педантизму. Поэтому на чистоту в доме она обратит пристальное внимание.

Свекровь-Близнецы (21 мая – 21 июня)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Если ваша свекровь родилась под знаком Близнецов, прежде всего вам нужно ее покорить и произвести на нее хорошее первое впечатление. Их нелегко понять, ведь они думают одно, а говорят другое, однако идеально подходят на роль няни, ведь помогают невестке с ребенком.

Свекровь-Рак (22 июня – 22 июля)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Эти женщины никуда не спешат и при малейшей опасности прячутся в свой домик. Перепады ее настроения слишком резкие, а реакция на любую критику – обида. Даже не пытайтесь обмануть свекровь-Рака, потому что у нее невероятная интуиция. Они могут показаться слишком чувствительными, но готовы на все, чтобы стать ближе к своей семье.

Свекровь-Лев (23 июля – 23 августа)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Свекрови рожденной под знаком Льва, трудно будет чем-то угодить. Покажите ей на что вы способны, иначе вам будет сложно ужиться вместе. Обратите внимание, свекровь будет держать под контролем ваш дом и каждый ваш шаг.

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Свекровь-Дева (24 августа – 23 сентября)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Эта свекровь намного умнее других знаков зодиака. Она очень любит чистоту, поэтому вы можете этим воспользоваться, если хотите найти путь к ее сердцу. Свекрови-Девы очень добрые и отлично разбираются в финансовых вопросах. Поэтому смело можете обращаться к ней за советом: вы получите компетентный ответ на важный вопрос, а еще сделаете ей приятно.

Свекровь-Весы (24 сентября – 23 октября)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Свекровь, рожденная под знаком Весов может стать вашей хорошей подругой и даже вашей правой рукой. Вы можете смело рассчитывать на его поддержку, совет и помощь. Чаще всего свекрови находятся в приподнятом настроении, а свои сбережения тратят на помощь детям и внукам.

Свекровь-Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Здесь уже как вам повезет: одни свекрови могут стать настоящими тиранами, а другие – верной подругой. То есть она всем сердцем полюбит вас, либо возненавидит. Старайтесь при первом знакомстве не скрывать свой потенциал. Открыв все карты с самого начала, вы сможете увидеть, насколько чувствительной и доброй может быть ваша свекровь.

Свекровь-Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Свекрови-Стрельцы очень быстро передают на плечи невестки все обязанности и заботы о своем сыне, они редко будут появляться в вашей жизни. Рядом с ней вы будете чувствовать себя комфортно. Если найдете занятие, которое вас объединяет, то сможете перейти с ней на новый уровень отношений.

Свекровь-Козерог (22 декабря – 20 января)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Эта свекровь будет вмешиваться только в финансовые дела вашей семьи – к другим вещам она относится без малейшего любопытства. Если оставите с ней детей – будьте готовы к тому, что она их сильно избалует. А вот если вам понадобиться финансовая поддержка, то вы ее непременно получите.

Свекровь-Водолей (21 января – 20 февраля)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Это идеальные свекрови, которые желают вашей семье только счастья и благополучия. Она с радостью займется своей личной жизнью, уделяя внимание детям и внукам столько, сколько будет нужно. Свекровь-Водолей будет относиться к вам с уважением.

Свекровь-Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Какой характер у вашей свекрови по знаку зодиака

Эти свекрови редко будут покидать ваш дом и очень обрадуются, если вы предложите ей пожить с вами. Все потому, что они очень любят поддерживать, помогать и быть нужными. Ключ к успеху в отношениях со свекровью-рыбой – это держать ее на расстоянии, часто напоминая ей, каким важным и ценным человеком она является.