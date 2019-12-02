Кризис в семье: почему он возникает и как сохранить отношения

В каждых отношениях время от времени возникают проблемы, которые впоследствии могут перерастать в кризис. Но не все пары задумываются над тем, что же привело к его возникновению, а потому, как следствие, не знают, как это преодолеть.

Как распознать кризис в отношениях и что к нему приводит – поделилось издание Ukr.Media.

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Заметим, что кризис в семье может возникнуть из-за личностных изменений. Ведь у каждого человека со временем меняются взгляды, желания, ценности и приоритеты, а это, очевидно, приводит к перестройке отношений.

К тому же, кризис может появиться, если что то не устраивает партнера, тогда это доведет к ссорам и спорам, что в конце концов приведет к кризису.

Как распознать кризис в семейных отношениях:

Возникают частые споры и неприятные разговоры практически на одни и те же темы.

Появляется холодность и отчужденность супругов. Им хорошо отдельно, а не вместе.

Чувствуется напряженность, раздраженность, неприязнь друг к другу, желание разойтись.

Перестает существовать интимная близость. Партнеры практически не занимаются любовью.

Появляется ощущение недовольства и раздражения на все, что связано с семьей.



Кризис в семье можно преодолеть

Как преодолеть кризис? Для того, чтобы успешно преодолеть этот нелегкий период в жизни, нужно прежде всего разобраться в его причинах, а уже затем работать над их решением.

Важно не бояться перемен в отношениях, не поддаваться эмоциям, поддерживать партнера и при необходимости обратиться к специалистам, которые, обладают психологическими знаниями и помогут сохранить семью.