На передовой нет места лишним сантиментам и ухаживанием, однако там есть своя романтика и это помогает заметить настоящие чувства. К тому же, эти отношения проходят настоящие испытания.

Собственные истории любви рассказали старший боевой медик роты Ирина Стогний, медсестра Анна Корницкая и снайпер Юлия Матвиенко, передает "УП. Жизнь".

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Венчались тайно в нескольких километрах от передовой

Винничанка Ирина Стогний признается, что военнослужащей мечтала быть с детства. Хотя тогда она не представляла, что это будут настоящие бои, обстрелы и постоянная опасность.

"В 2015 году я подписала контракт по мобилизации и сначала попала в 60 госпиталь. Там целый месяц была санитаром, но после полученной травмы меня поставили поваром на кухне", – говорит девушка.

После демобилизации Ирина поехала домой, но впоследствии снова подписала контракт с 56 бригадой. Прошла обучение по стандартам НАТО получила звание старшего боевого медика роты. Уже сейчас девушка научилась преодолевать страх за свою жизнь, однако начала бояться за любимого мужчину, с которым она обвенчалась возле линии фронта.

Как начались их отношения? Ирина познакомилась со своим будущим мужем уже на войне в 2017 году. Он – командир разведки. Девушка рассказала, что их отношения начинались с уважения, потом началась дружба, которая переросла в любовь.

"Он общался с другой девушкой, у меня тоже были другие отношения. Но мы нравились друг другу, хотя об этом и не говорили – молчали, чувства не показывали", – вспоминает девушка.



Ирина Стогний с супругом / Фото УП. Жизнь

Однако со временем они стали чаще видеться. Ее будущий возлюбленный постоянно жаловался на боли в спине, поэтому приходил к ней на массаж. "Однажды, я не пришла и написала сообщение: "Зайчик, прости". С тех пор спонтанно начались наши отношения", – добавляет Ирина.

На передовой влюбленных начало тянуть друг к другу. Они поняли, что скучают, поэтому начали встречаться. "Как-то приехали к нам волонтеры и священники, и мы решили обвенчаться", – сказала девушка.

Сделали это тайно, не сказали даже никому из родных. "Ибо мы делаем это не на показ, а для себя, мы верим, что на войне скрепляются отношения на всю жизнь", – сказала Ирина.

Венчались в 20 километрах от передовой. Священники были из Винницы, а в подарок молодоженам привезли караваи и рушныки. После венчания у молодоженов не было романтических вечеров или медовых месяцев. Каждый из них дальше выполнял свои воинские обязанности.

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Но у каждого появился страх – потерять друг друга. "Когда идут обстрелы он волнуется за меня, а я волнуюсь, когда он куда-то уходит с группой на задание", – добавляет Ирина.

Девушка признается, что она счастлива, потому что встретила своего мужа, хотя на войне у них не было романтических свиданий. Сейчас Ирина мечтает о победе на войне, чтобы приехать домой, создать свою семью, детей и зажить в семейном уюте.

Венчание в казацкой церкви

Юлия Матвиенко из Запорожья в 2014 году решила стать волонтером и начала помогать семьям погибших, а также запорожскому батальону.

Однако в ее душе было неудержимое желание что-то изменить, поэтому девушка пошла в запорожский батальон добровольцем-снайпером. "Командир поверил в меня. Хотя ему говорили: "Не бери ее, это не женское дело", он вступился за меня", – рассказывает Юлия.

Уже на Донбассе девушка познакомилась с пулеметчиком Артуром Зализякой. Он полюбил ее сразу. "Мы были в Марьинке вместе, в окопах и грязи бегали, там весь наш "конфетно-букетный "период и прошел", – признается Юлия.

Девушка рассказала, что когда в блиндаже ночью было холодно, то утром она просыпалась, а Артур был раздет и укрыл любимую своей курточкой. "Таких ситуаций было много, он заботился, а когда были опасные ситуации – прикрывал собой", – добавляет боец.



Юлия Матвиенко с мужем Артуром / Фото УП. Жизнь

Юля говорит, что у них не было признаний в любви, потому что чувствовали друг друга без слов. Достаточно было взяться за руки. Девушка поняла, что война не повод закрывать свое сердце и поддалась своим чувствам.

Поэтому они с Артуром приехали в Запорожье и обвенчались в казацкой церкви на Хортице. Гостями на свадьбе были волонтеры и бойцы, и даже мать с сыном, который был в плену.

Этой весной женщина родила двойню, а ее любимый вернулся на фронт. "Будучи беременной я еще ходила на боевые задания, но не знала, что ношу под сердцем детей, прекрасных воинов, казаков. Я верю, что мы победим и все наши воины смогут вернуться к своим семьям", – говорит Юлия.

Случайная встреча и брак за один день

Медсестра Анна Корницкая в 2015 году добровольно ушла на фронт спасать жизни бойцов. Девушка добавляет, что тогда даже не думала о каких-то отношениях на войне.

Как познакомилась с мужем? Анна говорит, что встреча с Павлом была случайной в 2016 году. Однако в совпадения она не верит: "Мой муж был в 93 бригаде. Они приехали в Пески, чтобы заменить 128 бригаду. В то же время я приехала туда тоже заменить женщину добровольца, которая поехала домой на Пасху", – призналась Анна.



Анна Корницкая / Фото с ее фейсбук-страницы

Павел приходил помогать Анне, они долго просто дружили, но со временем все изменилось. У Анны была ротация, а у Павла отпуск. Они оба приехали в Киев, созвонились и после этого у них завязались отношения.

Интересно, что у Анны с мужем разница 9 лет, и она его старше. Однако это не мешает любви, пара впоследствии стала жить вместе. Павел закончил институт и пошел работать администратором в магазин.

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Сначала все было хорошо, но военный не мог смириться, когда нечестно выплачивали зарплату. Поэтому, Павел сменил место работы, потом еще одно, а потом не выдержал и пошел в армию, в 57 бригаду. Анна тоже подписала контракт.

Женщина до сих пор на передовой. По ее словам, любовь на войне учит ценить обычные слова поддержки и помощь без лишнего пафоса.

Люди с войны умеют ценить маленькие радости, не нужны фейерверки, лимузины, достаточно погулять вечером в парке, принести сладости. Ты учишься ценить наименьшее настолько сильно, что это трудно даже описать словами,

– говорит Анна.

Пара поженилась 3 мая 2019 года, воспользовавшись услугой брак за один день, поскольку оба военные. До этого они три года жили вместе. Сейчас у Анны есть общая мечта с мужем – построить дом и жить вместе под мирным небом.