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Любовь больше COVID-19: 7-летний мальчик за свои деньги покупает продукты детям и пожилым людям

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Мальчик помогает людям во время пандемии / COOL & DOPE

Первоклассник Кавано Белла потратил свои сбережения, чтобы купить необходимые вещи для пожилых людей и продукты для детей. Также он возглавляет общественные мероприятия, которые доставляют критические запасы и еду всем, кто нуждается во время пандемии COVID-19.

В кризис из-за распространения коронавируса многие пытаются помочь другим.

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Так, 7-летний Кавано Белла уже зарекомендовал себя как благотворитель, пишет Parents. Первоклассник из штата Мэриленд провел последние две недели, возглавляя общественное просветительское движение под названием "Любовь больше, чем COVID-19" (в оригинале – Love > COVID-19).

Все началось, когда он вложил свои сбережения в размере 600 долларов в пакеты для ухода и горячего питания для людей пожилого возраста, которые особенно уязвимы в это сложное время.


Кавано Белла / Фото Facebook / Cool & Dope

"Я хотел сделать еще больше, поэтому я написал в социальные сети и попросил пожертвования", – объяснил он.

Следующим его шагом были пожертвования на питание для малообеспеченных учащихся, пострадавших от нехватки общественного питания. Затем Кавано устраивал "кладовую" (так он называет акции – Семья 24) для помощи пожилым людям и семьям, которые в ней нуждаются.

"Я хочу помочь как можно большему количеству людей в моей общине пережить это страшное время", – ответил 7-летний мальчик.


Мальчик помогает пожилым людям и детям в сложное время / Фото Facebook / Cool & Dope

Теперь он стремится собрать 1000 долларов, чтобы обеспечить еще больше людей. Да, эти пакеты будут распространяться только по предварительной договоренности и содержать средства гигиены, средства для чистки, продукты, которые  не быстро портятся и тому подобное.

Отметим, что до пандемии Кавано знали как активиста. Он основал организацию Cool & Dope, у которой цель искоренить издевательства и самоубийства молодежи до 2030 года с помощью политических и социальных действий. После того, как над ним издевались в школе и он задумывался о суициде, первоклассник вдохновился на такие действия и распространение позитива.

Автор: Мария Бондар
Теги: Коронавирус COVID-19 благотворительность Деньги Новости США Дети Семья Собственное дело
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