Люди уделяют больше внимания уходу: гендиректор L'Oreal в Украине о бренде и бизнесе

L'Oréal Group – это крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на косметике. Украинский филиал L'Oréal возглавляет выходец из украинской диаспоры в Канаде Марк Савчук. Он знает о косметическом бизнесе все и даже немного больше, ведь с компанией работает уже 22 года, а начинал как практикант по маркетингу в офисе компании во Франции.

Род Марка Савчука происходит из Западной Украины, а сам он родился в Канаде, куда два поколения назад иммигрировали его прародители. Поэтому предложение переехать в Киев застало его в 2005 году, когда он работал в монреальском офисе L'Oréal, передает издание Event Ukraine.

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"Мне предложили возглавить украинское подразделение салонного бизнеса 15 лет назад, когда L'Oréal решила открыть здесь свой офис, поскольку Украина была важным рынком с большим потенциалом развития. Это мне показалось очень интересным, и я согласился. Конечно, знание украинского языка было определенным преимуществом", – считает Марк.

По его словам, группа L'Oréal, которая сегодня представлена ​​36 взаимодополняющими брендами и филиалы которой открыты в 150 странах мира, всегда заранее думает о тенденции.



Косметический бренд L'Oreal / Фото Event Ukraine

Секретами успеха компании и косметического бизнеса Марс Савчук также рассказал Liga.net.

"Нашими потребителями являются как 18-летняя молодежь, так и взрослые мужчины и женщины. Отмечу, что покупатели становятся более требовательными, украинцы уделяют много внимания макияжу и уходу за кожей, постоянно растет спрос на категорию по уходу за волосами и это прекрасно", – говорит Савчук.

Как компания относится к своим работникам

Марк Савчук рассказал, что компания L'Oréal Украина ежегодно предлагает каждому сотруднику индивидуальный план развития, основанный на их корпоративной модели обучения, которая включает три составляющих – обучение на рабочем месте, обмен опытом, тренинги, семинары, практикумы.

"Также мы поощряем продолжение самообучения наших сотрудников. И даже поощряем тех, кто в течение года посвятил наибольшее количество часов самообучению", – ответил гендиректор L'Oréal Украина.



Марк Савчук – гендиректор L'Oreal в Украине / Фото Event Ukraine

Вместе с тем, маркетолог компании L'Oreal Олег Яцюк заверил, что сейчас гораздо больше внимания уделяется обсуждению бизнеса и вызовов. "А еще мы поставили PlayStation – и турниры, которые проводятся вне работы, помогают узнать о людях из других подразделений. И это прикольно", – ответил он.

"Что касается секретов устойчивого роста компании в сложные времена, то прежде всего я верю в силу людей – активная, лояльная и заинтересована команда может помочь преодолеть трудные периоды", – отмечает Марк Савчук.

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Проект "Красота для всех" от L'Oreal

По словам Марка Савчука, 20 лет назад фонд L'Oreal разработал специальную программу помощи женщинам, попавшим в затруднительное положение – это проект "Красота для всех" (Beauty For a Better Life). "Мы пытаемся помочь им найти профессию в сфере красоты, вернуть уверенность в собственных силах, а также вновь обрести достойное место в обществе", – признался гендиректор компании.



Фото с проекта "Красота для всех" / фото Ivona

В Украине эту программу запустили в 2017 году, уже было 2 сезона. Задача компании – помочь женщинам, пострадавшим от различных форм насилия, научиться профессии парикмахера и потом найти работу. "В течение 6 месяцев они учатся с инструкторами одного из наших салонных брендов Matrix под наблюдением психолога, который в случае необходимости оказывает помощь", – добавил Марк.

Он заверил, что 95% выпускниц, которые стали студентками в 2018 году, закончили полный курс обучения, а 50% из них сразу же получили работу в салонах красоты.