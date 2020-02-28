Ложь в отношениях: 6 причин, почему мужчины обманывают

Независимо от того, находится пара в новых отношениях или длительном браке, ложь – это всегда больно. Хотя иногда мужчины обманывают любимых женщин из лучших побуждений, не желая мучить их горькой правдой. Поэтому сначала стоит узнать реальные причины мужской лжи.

Независимо от того, почему мужчина вас обманул, не стоит винить себя, передает издание Yourtango.

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Ответ на вопрос, "почему мужчины обманывают" может помочь вам понять, что произошло (или происходит), чтобы вы смогли двигаться дальше.

Вот 6 истинных причин, почему мужчины обманывают.

Мужчины обманывают, когда хотят больше внимания

Часто парни могут обманывать потому, что они не получают должного внимания, которое они хотели бы иметь.

И хотя общество считает, что только женщины хотят много внимания, любви и эмоциональной поддержки, запомните – и мужчинам нужны эти вещи.

Мужчины обманывают, когда чувствуют себя неуверенно

Когда мужчины чувствуют себя неуверенно, они могут придумывать что-то. К примеру, когда рядом находятся другие мужчины или конкурентные люди.

Если мужчина врет потому, что чувствует себя неуверенно, то он, скорее всего, ждет от вас поддержки и подтверждения его качеств. Обычно, так делают незрелые мужчины, но это одна из причин, почему они обманывают.

Мужчины обманывают из-за непонимания, что это плохо

Иногда мужчина врет, потому что он просто не считает это неправильным. Парень может считать, что ничего в этом плохого нет и не повредит другим. Поэтому объясните любимому, какие вещи вы считаете недопустимыми и как важна правда в отношениях.

Мужчины обманывают, когда видят, что они не могут контролировать что-то

Отсутствие мужского контроля в браке – еще одна распространенная причина, почему они врут. Браки или отношения должны быть равными и партнерскими, а когда это соотношение теряется, то возникают проблемы.

Поэтому иногда мужчины могут врать только для того, чтобы доказать, что они все еще имеют власть в отношениях.

Мужчины обманывают, когда хотят прекратить отношения

Но иногда бывает так, что мужчины просто хотят закончить отношения или брак, и не могут сделать это сами, поэтому начинают врать и обманывать любимого человека.

Это не очень красиво, но мужчины, которые делают так, скорее всего, не коммуникативные и имеют проблемы с проявлением своих эмоций, поэтому не могут искренне признаться в этом.

Мужчины обманывают, когда их что-то не устраивает в отношениях

Иногда мужчины испытывают проблемы в своих отношениях. Возможно, они чувствуют, что человек плохо к ним относится, скучный или уделяет им мало времени и внимания. То есть ложью они могут искать других эмоций, которых не хватает в отношениях.

Все ли мужчины обманывают? Конечно, нет. И они не единственные виноваты в этом, ведь женщины тоже обманывают.

Однако, если вы хотите сохранить свои отношения до или даже после лжи, то лучшим лекарством будет откровенный разговор.