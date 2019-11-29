Мифы, которые разрушают семейные отношения: во что не стоит верить

Каждая пара индивидуальная и особенная, а потому им не нужно идти за чужими стереотипами и верить всем мифам, которые, по мнению общества, укрепляют отношения, однако на самом деле делают наоборот.

Почему не нужно верить – проинформировало издание Ukr.Media.

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Пара должна делать все вместе

Муж и жена не обязательно должны делать все совместно, ведь в гармоничных парах партнеры разделяют задачи и решают их самостоятельно. И только, когда возникают определенные проблемы, они могут попросить помощи друг у друга.

Если любит, то догадывается, что вы чувствуете

Это миф, который точно не работает. Вы должны понимать, что ваш партнер не может понять ваши мысли или то, что происходит в вашей голове. Они же не экстрасенсы (даже если вы прожили 10 лет вместе под одной крышей).

Чтобы избежать конфликта вы должны уступать друг другу и просто откровенно об этом говорить. Не скрывайте собственные проблемы, чувства или недовольство.

Лучше жить несчастливо вместе, чем разрушать семью

Часто мы слышим, что супруги продолжают жить вместе без любви: из чувства вины или долга и тому подобное. А ответственные родители изо всех сил стараются сохранить свои отношения из-за рождения ребенка. Но знайте, что ваш малыш это замечает – когда его мама и папа живут под одной крышей, но ругаются, спят и проводят время отдельно.

Не бойтесь в таких ситуациях расстаться, ведь так вы сможете сохранить дружеские отношения ради ребенка.



Ссоры в семье рушат жизнь супругов и их ребенка

Синдром "50 на 50"

Конечно, в современном мире все говорят о равных правах мужчин и женщин, однако в счастливых семьях собственный индивидуальный баланс: к примеру, "70 на 30", "20 на 80" или даже "1 на 99". Делайте все так, как вы чувствуете и как вам хорошо.

Рождение ребенка спасет брак

Ребенок не спасет отношения, если они на грани разрыва. Дети должны появляться в тех семьях, где царит любовь и взаимопонимание, уважение и поддержка, где оба родителя хотят детей.

Ведь рождением ребенка человек не будет вызывать хорошее отношение к себе, а наоборот – может испортить жизнь себе и партнеру.

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Противоположности притягиваются

Да, иногда различия в характере мужа и жены делают отношения более динамичными. Однако, счастливой пару делают общие интересы и взгляды.

К примеру, представьте, что ваш муж не любит объятий и поцелуев, а вы без этого не можете прожить и дня. На сколько вас хватит? В результате вы либо впадете в депрессию, или начнете искать ласки со стороны. Поэтому конфликтов не избежать.

Поэтому помните, что нет идеального рецепта семейной жизни, все очень индивидуально! Делайте все по-своему, любите и наслаждайтесь жизнью.