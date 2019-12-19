Ссоры, проблемы с детства и взаимность: 7 мифов о счастливом браке, которые ученые опровергли

Что такое любовь, каждый из нас знает на собственном опыте. Одним это чувство приносит много радости, а другим – массу страданий. Почему так происходит? Ученые решили развенчать некоторые мифы о любви и счастливом браке, в которые мы безоговорочно верим.

Ученый Джон Готман посвятил 40 лет тому, чтобы выяснить "математику", которая заставляет отношения работать. В своей "Лаборатории любви" в "Университете Вашингтона он годами следил за парами, чтобы выяснить, "выжили" ли отношения, передает издание The Healthy.

Интересно! Настоящая любовь: как понять, что вы нашли свою половинку

Миф: Брак должен быть взаимным.

Часто в паре парень или девушка справедливо делает услугу вместо дела, которое им сделал партнер. К примеру, ты сделал мне массаж, я должен сделать его тебе.

Однако Готман приводит исследования в 1977 году о том, что мышление "услуга за услугу" характерно для болезненных отношений, а не счастливых. "Мы обнаружили, что лучшие браки – это те, в которых вы действительно на первое место ставите интересы партнера, а не собственные", – добавил он. Самые счастливые пары имеют высокий уровень доверия, что позволяет им дарить, не ожидая ничего взамен.

Миф: Ваш партнер не читает мысли, поэтому вам следует сказать ему или ей, что вы хотите.

Почему вы ошибаетесь? Потому что открытое общение – это важный инструмент для счастливых отношений. Но Готман выяснил, что успешные пары понимают чувства и потребности друг друга, поэтому об этом не нужно всегда говорить откровенно. Одно из исследований показало связь между довольными браками и способностью мужчины толковать невербальные подсказки своей жены.



Мужчины способны понимать потребности женщин / Фото freepik

Миф: Пары, которые имеют серьезные ссоры, могут расстаться.

На самом деле средняя счастливая пара имеет минимум в соотношении 5:1 – позитива к негативу – во время конфликта. То есть это означает, что пары имеют в пять раз больше положительных взаимодействий, чем отрицательных, что является маркером здоровых отношения.

Зато пары, которые в результате расстались, имеют соотношение 0,8: 1. Ключевым является то, что счастливые пары могут иметь напряженные отношения, однако они все равно уравновешивают аргументы добротой и вниманием.

Миф: Противоположности притягиваются.

Идея того, что преимущества одного партнера компенсируют слабость другого, и наоборот, звучит хорошо, но ученые уверяют, что их исследование противоречит этому. Вы можете противостоять некоторым меньшим темам, но когда дело доходит до основных вопросов, то лучше быть похожими.

"Основная несовместимость, которую мы обнаружили, что на самом деле предполагает развод – это то, как люди испытывают чувство эмоций. Например, если один человек хочет поговорить о гневе и печали, а другой думает, что следует сдерживать негативные чувства к себе, но это не так, – сказал Готман.

Интересно! 11 признаков, что парень хочет с вами серьезных отношений

Миф: Говорить друг с другом, пока не дойдете согласия.

Согласно исследованиям Джона Готмана, 69% проблем в браке решаются. "Общим является то, что во избежание конфликтов – это плохая вещь, но это действительно для многих людей просто – соглашаться на то, с чем они не согласны", – сказал ученый.

Например, борьба за финансы касается не только денег, но и их смысла, власти, свободы и безопасности. Возможно, вы не сможете найти идеальный компромисс, но, создав открытый диалог, вы сможете обсудить этот вопрос, не навредив чувствам.



Не спорьте, а идите на компромисс / Фото "Все будет хорошо"

Миф: Гендерные различия в отношениях.

Мужчины не с Марса, а женщины не с Венеры, мы все родились на Земле. Как оказалось, "мужчины так же показывают свои эмоции, как и женщины", – говорит Готман.

Исследования в области познания и эмоций показало, что когда женщины долго думали о своей жизни, они считали себя более эмоциональными, чем мужчины. Но когда участники мгновенно оценивали свои эмоции, различия исчезали.

Миф: Вы повторяете проблемы в отношениях родителей.

То, как вы носите свой багаж с детства, важнее, чем то, что у вас есть. "Никто не избегает детства без провалов или травм, но это не значит, что ты не можешь иметь больших отношений", – говорит Джон Готман.

К теме! Детские травмы: как простить обиды своим родителям

Обстоятельства вашего прошлого могут побудить вас к тому, что психологи называют проективным отождествлением – например, взять то, что вас огорчило в детстве, и применить его к своему партнеру.

Если у вас, например, был "холодный" отец, вы можете предположить, что ваш партнер тоже удаленный и холодный. Но вместо того, чтобы обвинять своего партнера, объясните, какие действия вызывают у вас такие чувства и что он или она могут сделать, чтобы помочь вам чувствовать себя лучше. Вы можете иметь счастливые, стабильные отношения, несмотря на любой эмоциональный багаж.