Молодожены устроили невероятную свадьбу в стиле Disney: сказочные фото

Молодожены не пожалели фантазии и денег, чтобы организовать свою свадьбу на высшем уровне. Так, новоиспеченные супруги из Пенсильвании потратили 35 тысяч долларов на тематическую церемонию в стиле Disney. Идея возникла из-за того, что невеста увлекается сказками, поэтому ее возлюбленный устроил для нее невероятную свадьбу.

Праздник был выдержан в любимом стиле девушки, включая декор, торт и воздушные шары со сказочными персонажами, передает издание The Sun.

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30-летние Кристен Райт и Кенан Фицпатрик из Флориды, штат Пенсильвания, познакомились в январе прошлого года. Интересно, что мужчина сделал предложение любимой в парке Disney World, когда они были одеты в костюмы Принца и Золушки. Кенан подарил Кристи роскошный букет, увенчанный диадемой и хрустальной туфелькой.



Мужчина сделал предложение, как в сказке / Фото The Sun

Поэтому и невеста постаралась сделать день свадьбы по-настоящему волшебным. Она посетила Диснейленд 18 раз, поэтому вложила в организацию максимум сказочных идей.

Отметим, что пара обменялась свадебными клятвами на пляже Санни-Айлз-Бич во Флориде в присутствии 60 гостей в октябре. Каждая деталь на церемонии напоминала о "Диснее". Сами же Кристен и Кенан примеряли много разных образов диснеевских персонажей: от Микки-Мауса до "Красавицы и Чудовища".

К тому же, невеста шла к алтарю под любимый саундтрек At Last I See The Light из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история".

Сказочная свадьба в стиле Disney: смотрите фото

Бюджет праздника составил 35 000 долларов (около 840 тысяч гривен), из которых 13 000 долларов пошло на саму церемонию, 10 000 долларов – на цветы, 5000 долларов – на услуги фотографа, 1500 долларов – на диджея и столько же – на свадебное платье. Услуги организаторов свадьбы обошлись молодоженам в 1500 долларов, декорации – в 2000 долларов, а обслуживание – в 1000 долларов.

А медовый месяц влюбленные провели в круизе с диснеевской тематикой, в программу которого входили 4 дня в Диснейленде.