Мужчина сделал предложение любимой во время серфинга: невероятное видео

Мы уже вам рассказывали о нескольких необычных предложениях руки и сердца, однако это тоже особенное. Парень, который очень любит серфинг и океан, решил признаться любимой прямо во время их любимого хобби. Но больше всего поразило то, что кольцо после предложения упало в воду.

38-летний Кристофер Харт вышел на серфинг со своей возлюбленной 32-летней Лорен Ойе на пляже Королевы в Гонолулу (Гавайи), где они оба живут, передает издание Metro.

К теме! Предложение в кинотеатре: парень заменил героев мультика на себя и свою девушку – видео

И пока Лорен ловила волну, Кристофер ловко встал на доску для серфинга и опустился на одно колено. Уже когда девушка это заметила, она удивилась, но показала жестом "да". Однако как раз в это время Кристофер, к сожалению, уронил кольцо в океан.

Но предусмотрительный серфер ожидал такую ​​ситуацию, поэтому подготовился и взял фальшивое кольцо. А настоящее кольцо ждало супругов на берегу, где они сразу отпраздновали свою помолвку.



Девушка согласилась выйти замуж за Кристофера / Фото Instagram / Laure Noiye

Впоследствии Лорен написала в соцсети: "Мы поймали волну вместе во время серфинга, который нас и познакомил, и именно с этим у нас было связано много наших свиданий. Я повернулась к нему, чтобы убедиться, что он был на волне со мной, но Лорен стоял на одном колене с кольцом и кричал: "Лорен, я тебя люблю! Ты выйдешь за меня замуж? Сначала я подумала, что это шутка, а потом поняла, что это реальность".

После предложения девушка сказала: "Кристофер Харт, я тебя люблю и бесконечно благодарна звездам, соединившим нас".

Смотрите милое видео предложения во время серфинга: