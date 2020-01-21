На что девушки обращают больше всего внимания на свидании

Свидание – это волнующий этап отношений, который может решить их дальнейшую судьбу. Все люди, несомненно, оценивают друг друга, составляют определенное впечатление о представителе противоположного пола. Однако есть несколько важных вещей, на которые девушки обращают больше внимания при встречах с мужчиной.

Социальные исследования показывают, что мужчины и женщины хотят видеть в будущем партнере примерно одинаковые качества: например, все заинтересованы в честности, открытости и чувстве юмора партнера, передает издание Lady.tochka.

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Чувство юмора

Эта популярная цитата о том, если парень заставляет девушку смеяться, то все будет хорошо, действительно работает.

Так, если у потенциальных партнеров похожее чувство юмора, им будет намного проще общаться. Как минимум потому, что неловкие паузы можно будет "скрасить" шутками.

Манеры

Кому-то может показаться неприемлемым то, что собеседник слишком громко смеется или пользуется зубочистками просто за столом, но других – вообще это не напрягает.

Однако внимание на поведение на публике девушки точно обратят, можешь даже не сомневаться.

Внимание

Девушке, которая потратила много времени на сборы, макияж, прическу и выбор одежды для свидания с парнем, хотелось бы услышать хоть какой-то комплимент о своем внешнем виде.

Мужчине это будет не так сложно сделать, а девушке от этого будет приятно.

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Уважение

Умение проявить уважение и не поучать – одна из основных черт, на которые обращает внимание современная девушка. К тому же, лезть в словесную перепалку, если ты не согласен с ней – не вариант.

Запах

Все бесспорно слышали, что хорошие духи производят сильное впечатление на собеседника. Обливаться ими – не стоит, но хорошо пахнуть нужно.

Итак, если девушке понравится запах и чувство юмора – то у парня много шансов понравиться избраннице. По крайней мере для того, чтобы пойти на второе свидание, больше и не нужно.