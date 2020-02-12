На День святого Валентина в Украине собираются пожениться почти полторы тысячи пар

В День святого Валентина все влюбленные смогут подать в отдел государственной регистрации брака заявление о браке (даже ночью) и зарегистрировать брак, если он назначен в этот день. Известно, что 14 февраля 2020 года уже более 1,4 тысячи пар планируют пожениться.

Кроме того, в этот день почти во всех областях Украины будет работать 440 отделов регистрации брака. Об этом "Семье 24" сообщили в Минюсте в ответ на запрос.

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По данным Минюста, на 14 февраля этого года уже подано 1412 заявлений на заключение брака. В частности, в Киеве планируют пожениться в День влюбленных 149 пар, в Днепропетровской области – 172 пары и 99 пар – в Харьковской области. Наименьшее количество влюбленных планируют пожениться в Закарпатской области – 10 пар, в Луганской – 15 пар и в Черниговской области – 20 пар.

Здесь вы можете увидеть список всех отделов государственной регистрации брака Минюста, участвующих в мероприятии "Любовь вне времени 2020", который состоится 14 февраля.

Отметим, что 14 февраля считается ежегодным праздником Дня святого Валентина (Днем Влюбленных). Название этого дня происходит от святого Валентина, которого вспоминает Католическая церковь. Больше об истории праздника – читайте здесь.