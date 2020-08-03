Не всем женщинам удается стать счастливыми в отношениях с мужчиной. Причин довольно много, но дело в том, что мы постоянно притягиваем похожих между собой мужчин, почему так происходит – читайте дальше.

Михаил Лабковский – известный психолог с 30-летним стажем, его книга "Хочу и буду" до сих пор пользуется бешеной популярностью. Его лекции похожи на публичные консультации, поэтому каждой женщине удастся из его слов почерпнуть максимум важной для себя информации. Слова психолога помогают женщинам стать счастливыми и изменить свою жизнь к лучшему.

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Женщины довольно часто жалуются на то, что их мужья не такие, которых они себе представляли, а когда они их отпускают, то появляется новый избранник, которым ничем не отличается от предыдущего. В большинстве таких историй один сюжет: женщина выбирает себе в партнеры однотипных мужчин, соответственно получает однотипные проблемы, пишет Tochka.net.

Безусловно, первая трещина появляется на подсознательном уровне еще в детстве. Пережитые эмоции от неразделенной первой любви, проблемы с парнем в студенческие годы дает такой отпечаток, что женщина потом и в 30, и в 40 лет не может найти себе мужчину, за которого могла бы выйти замуж.



Действенные советы, как выбрать "того единственного"

Ее просто не цепляют хорошие мужчины, она их как бы не видит. И говорит, что других мужчин нет, но они есть. Просто посмотрите вокруг и задумайтесь. У вас есть коллеги, есть мужчины в спортзале, в кафе, на отдыхе, в парках, на улице. Просто женщины упорно никого не замечают вокруг. У таких женщин внутренний прицел сбит, и они просто не попадают в ее поле зрения, ведь они ищут невротика.

Как начать выбирать правильных мужчин

Перестаньте называть это любовью. Признайтесь себе, что любовью вы до сих пор ошибочно называли невроз. Замените лучше "Я снова влюбилась не в того" на "Я снова вляпалась, я постоянно наступаю на эти грабли, я снова попала в зависимость". Признайтесь, что вы как наркоман в поисках дозы, только ваша доза – это страдание. Как только вы это признали – это уже 50% успеха.

Признайтесь себе, что любовью вы до сих пор ошибочно называли невроз. Замените лучше "Я снова влюбилась не в того" на "Я снова вляпалась, я постоянно наступаю на эти грабли, я снова попала в зависимость". Признайтесь, что вы как наркоман в поисках дозы, только ваша доза – это страдание. Как только вы это признали – это уже 50% успеха. Запретите себе идти на поводу у чувств. Они вам лгут и ни к чему хорошему не приведут. Даже если вам сейчас хочется перезвонить тому парню, на которого вы запали – не звоните. Это не вы хотите позвонить, это ваш невроз.

Они вам лгут и ни к чему хорошему не приведут. Даже если вам сейчас хочется перезвонить тому парню, на которого вы запали – не звоните. Это не вы хотите позвонить, это ваш невроз. Начните принудительно обращать внимание на других мужчин. Не надо сразу же завязывать роман с тем, кто вам противен, но прицел надо поправлять, и лучше всего – на практике. Если вам нравились блондины, то измените акцент и обратите внимание на спортсменов-брюнетов. Смотрите на тех, на кого раньше не смотрели.



Ищите хорошее в тех, кого не замечали. Сначала вы будете все равно выбирать "плохих". Важнейший для вас совет: выходите из таких отношений как можно раньше. В идеале – при первом ощущении, что что-то пошло не так. Он вас обидел словом или делом, он как-то повел себя не так, все – сразу бегите от него.



Универсальный критерий – выяснение отношений. Если вы начали с партнером ссориться – это для вас колокольчик. Это опять ваш невроз. Но постепенно ваши вкусы начнут меняться, ваше либидо начнет меняться. Вы начнете видеть мужчин, которых раньше считали бы непривлекательными, и начнете видеть в них партнеров.



Не надо сразу же завязывать роман с тем, кто вам противен, но прицел надо поправлять, и лучше всего – на практике. Если вам нравились блондины, то измените акцент и обратите внимание на спортсменов-брюнетов. Смотрите на тех, на кого раньше не смотрели. Ищите хорошее в тех, кого не замечали. Сначала вы будете все равно выбирать "плохих". Важнейший для вас совет: выходите из таких отношений как можно раньше. В идеале – при первом ощущении, что что-то пошло не так. Он вас обидел словом или делом, он как-то повел себя не так, все – сразу бегите от него. Универсальный критерий – выяснение отношений. Если вы начали с партнером ссориться – это для вас колокольчик. Это опять ваш невроз. Но постепенно ваши вкусы начнут меняться, ваше либидо начнет меняться. Вы начнете видеть мужчин, которых раньше считали бы непривлекательными, и начнете видеть в них партнеров. Как понять, что выбранный вами мужчина нормальный. Ответ очень прост: когда вы поймете, что вы не страдаете в отношениях, вам комфортно и приятно с человеком и это не требует от вас никаких усилий. Вы не работаете над отношениями, вы не изыскиваете причины проблем, потому что у вас нет проблем.

Обратите внимание, быстро все изменить не получится. Как минимум год уйдет на восстановление психики и возвращение способности любить без страданий. И это при условии, что вы будете работать над собой. Знайте, что у вас все обязательно получится. Просто дайте себе время и не сдавайтесь!