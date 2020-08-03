Как начать выбирать правильных мужчин: действенные советы
Не всем женщинам удается стать счастливыми в отношениях с мужчиной. Причин довольно много, но дело в том, что мы постоянно притягиваем похожих между собой мужчин, почему так происходит – читайте дальше.
Михаил Лабковский – известный психолог с 30-летним стажем, его книга "Хочу и буду" до сих пор пользуется бешеной популярностью. Его лекции похожи на публичные консультации, поэтому каждой женщине удастся из его слов почерпнуть максимум важной для себя информации. Слова психолога помогают женщинам стать счастливыми и изменить свою жизнь к лучшему.
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Женщины довольно часто жалуются на то, что их мужья не такие, которых они себе представляли, а когда они их отпускают, то появляется новый избранник, которым ничем не отличается от предыдущего. В большинстве таких историй один сюжет: женщина выбирает себе в партнеры однотипных мужчин, соответственно получает однотипные проблемы, пишет Tochka.net.
Безусловно, первая трещина появляется на подсознательном уровне еще в детстве. Пережитые эмоции от неразделенной первой любви, проблемы с парнем в студенческие годы дает такой отпечаток, что женщина потом и в 30, и в 40 лет не может найти себе мужчину, за которого могла бы выйти замуж.
Действенные советы, как выбрать "того единственного"
Ее просто не цепляют хорошие мужчины, она их как бы не видит. И говорит, что других мужчин нет, но они есть. Просто посмотрите вокруг и задумайтесь. У вас есть коллеги, есть мужчины в спортзале, в кафе, на отдыхе, в парках, на улице. Просто женщины упорно никого не замечают вокруг. У таких женщин внутренний прицел сбит, и они просто не попадают в ее поле зрения, ведь они ищут невротика.
Как начать выбирать правильных мужчин
- Перестаньте называть это любовью. Признайтесь себе, что любовью вы до сих пор ошибочно называли невроз. Замените лучше "Я снова влюбилась не в того" на "Я снова вляпалась, я постоянно наступаю на эти грабли, я снова попала в зависимость". Признайтесь, что вы как наркоман в поисках дозы, только ваша доза – это страдание. Как только вы это признали – это уже 50% успеха.
- Запретите себе идти на поводу у чувств. Они вам лгут и ни к чему хорошему не приведут. Даже если вам сейчас хочется перезвонить тому парню, на которого вы запали – не звоните. Это не вы хотите позвонить, это ваш невроз.
- Начните принудительно обращать внимание на других мужчин. Не надо сразу же завязывать роман с тем, кто вам противен, но прицел надо поправлять, и лучше всего – на практике. Если вам нравились блондины, то измените акцент и обратите внимание на спортсменов-брюнетов. Смотрите на тех, на кого раньше не смотрели.
Ищите хорошее в тех, кого не замечали. Сначала вы будете все равно выбирать "плохих". Важнейший для вас совет: выходите из таких отношений как можно раньше. В идеале – при первом ощущении, что что-то пошло не так. Он вас обидел словом или делом, он как-то повел себя не так, все – сразу бегите от него.
Универсальный критерий – выяснение отношений. Если вы начали с партнером ссориться – это для вас колокольчик. Это опять ваш невроз. Но постепенно ваши вкусы начнут меняться, ваше либидо начнет меняться. Вы начнете видеть мужчин, которых раньше считали бы непривлекательными, и начнете видеть в них партнеров.
- Как понять, что выбранный вами мужчина нормальный. Ответ очень прост: когда вы поймете, что вы не страдаете в отношениях, вам комфортно и приятно с человеком и это не требует от вас никаких усилий. Вы не работаете над отношениями, вы не изыскиваете причины проблем, потому что у вас нет проблем.
Обратите внимание, быстро все изменить не получится. Как минимум год уйдет на восстановление психики и возвращение способности любить без страданий. И это при условии, что вы будете работать над собой. Знайте, что у вас все обязательно получится. Просто дайте себе время и не сдавайтесь!