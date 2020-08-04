Именно в детстве родители прививают малышам чрезвычайно важные жизненные навыки. Поэтому отстранять детей от помощи по дому не стоит. Как правильно научить их заботиться о себе и других, читайте в материале.

Эксперты единогласно утверждают, что еще в детстве малыши должны заботиться не только о себе, но и думать о других, ведь в будущем они будут жить в социуме и будут выполнять сразу несколько социальных ролей. А помощь родителям – одна из их первых ответственностей. Издание Mind Body Green поделилось мыслями квалифицированных специалистов о том, как и когда лучше приучать детей помогать по дому.

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Исследования подтвердили, что дети, которые хозяйничают дома, приобретают важные жизненные навыки. Впоследствии они лучше строят партнерские отношения, ведь в семье их научили помогать друг другу.

Когда доверять детям домашние обязанности?

Эксперты предлагают привлекать детей к выполнению домашних дел уже с 3-летнего или 4-летнего возраста. Однако это личное дело каждых родителей. Психологи и воспитатели советуют не взваливать на плечи малышей обязанность сразу, а предлагать помочь. Например, они могут сначала только нажимать кнопки на стиральной машине или за руку с папой или мамой выбросить мусор. Все это базируется на идее сотрудничества.

Однако первые самостоятельные шаги должны быть связаны с уходом за собой, застелить постель или сложить свои вещи. Впоследствии поощряйте детей к выполнению дел по дому, но обязательно спрашивайте, что их интересует больше, и беритесь за это вместе. Малыши получают не меньше счастья от того, что делают что-то полезное, а не только для себя.



Дети должны самостоятельно собирать игрушки / Фото из открытых источников

Какие дела дети могут делать по дому?

собрать вещи для стирки;

помыть тарелку после ужина;

накормить домашних животных;

убрать пыль с полок;

загрузить посудомоечную машину и сложить чистую посуду;

застилать кровать каждый день;

поливать растения;

упаковать еду для младших брата или сестры;

забрать почту.

Призывайте детей делать только то, что не может нанести им вреда и является полностью безопасным, но делайте их активными еще с детства. Поощряйте их помогать, быть частью семьи и заботиться о себе.