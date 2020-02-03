Нездоровые отношения вдвое увеличивают риск депрессии и тревожности: исследование

Находясь в нездоровых отношениях, вы повышаете свои шансы столкнуться с тревожностью и депрессией в будущем. Поэтому, если вы ждали знак, чтобы закончить токсичные отношения, то вот он.

Американские ученые обнаружили, что у людей, подвергшихся насилию со стороны партнера, вдвое чаще развиваются депрессия и тревожность. В частности, речь идет о физическом влиянии (толчки и пощечины), эмоциональном (манипуляции, критика и комментарии, которые заставляют человека чувствовать себя ничтожным) и харасмент (давление и запугивание).

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Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 1,5 тысячи человек. Оказалось, что женщины, которые в 21 год уже подверглись насилию со стороны партнера, к 30 годам имели больше шансов заболеть депрессией. Мужчины вместо этого были более склонны к тревожным расстройствам.

Количество мужчин и женщин, которые попадают в ситуацию насилия, было одинаковым. Поэтому, как предполагают исследователи, токсично относятся друг к другу оба партнера, а не только один из них.