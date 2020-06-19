Если вы хотите, чтобы парень пригласил вас на второе свидание, его нужно заинтересовать и не испортить знакомство. В частности, есть несколько вещей, о которых точно не стоит говорить на первом свидании, потому что это разрушит интерес к вам.

Безусловно, не существует универсальной формулы успеха, которая поможет с первого взгляда влюбить в себя парня. Даже если ваша совместимость зодиака 98% – это не гарантирует вам того, что у вас действительно что-то получится, пишет издание Lady.Tochka.

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Однако ваши отношения имеют шанс, если вы не испортите все сразу на первом свидании. Так, есть вещи, которые лучше не обсуждать до тех пор, пока между вами не возникнет действительно сильная связь.

О чем не стоит говорить на первом свидании

О своей внешности, комплексах или диете

Некоторые женщины очень любят комплименты и сами на них напрашиваются. Они делают они это как случайно, но совсем ненатурально. Но парень, которому вы не нравитесь, не пригласит вас на свидание. Поэтому, не стоит портить все своими фразами, которые выдают вашу неуверенность в себе.

Лучше наслаждайтесь моментом и попробуйте больше узнать о его увлечениях, а не ждите подтверждения того, что он действительно увлекся вами.



Не выпрашивайте комплименты на свидании / Фото Business Insider

О его неразговорчивости

Диалог – это общение двух людей, и не стоит на длинные речи парня лишь покорно кивать головой. Присоединитесь к разговору и покажите себя интересной личностью.

Кроме того, не стоит вести себя так, будто вы на шоу, где нужно постоянно говорить. В разговоре вполне нормально присутствие паузы и молчания. Также не задавайте очень откровенных или личных вопросов.

О своих безумных и глупых подругах

Еще одна тема, которой любят грешить девушки – это выставлять себя в выгодном свете благодаря своим ужасным подружкам. Ведь здесь не все совпадает – почему же такая очаровательная девушка тогда с ними дружит? Ведь именно ваше умение дружить – это показатель того, как вы относитесь к своему окружению и что вы о нем говорите.

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О том, что ваши предыдущие отношения разрушил бывший

Некоторые девушки, рассказывая о своей жизни, могут "зацепить" историю о своем бывшем. Но помните, что это не тема для первого свидания и уж тем более не то, что вы должны обсуждать с потенциальным парнем.

А если парень спросил, почему закончились ваши предыдущие отношения – дайте ответ, но сдержанно. Не стоит начинать плакать или проклинать предыдущего партнера.

Также советуем не перегибать палку с ярким макияжем или откровенной одеждой. Лучше будьте собой и тогда вы точно быстро окажетесь на втором свидании.