Очевидные признаки того, что у вас действительно здоровые отношения с партнером
В здоровых отношениях люди испытывают потребность в общении, взаимоуважении, доверии, заботе и честности. Однако, как би это странно не звучало, но также нормально, если пара иногда ссорится и некоторое время проводит отдельно.
Эксперты по отношениям издания Yourtango поделились общими признаками, которые свидетельствуют о том, что ваши отношения вполне здоровые.
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- Вы действительно слушаете друг друга, даже если не всегда согласны
Психологи утверждают, что слушать и слышать – это гораздо более полезный навык в отношениях, чем просто никогда не спорить. Ведь вы не можете постоянно соглашаться со своим партнером на все 100 процентов.
Вместо того, чтобы тратить свою энергию, пытаясь найти компромисс с партнером, сосредоточьтесь на том, что он/она говорит. "50% успешного общения – это слышать. Если партнеры говорят, и никто из них на самом деле не слушает друг друга, то отношения могут испортиться", – говорит эксперт Синди Дарнелл.
- Вы никогда не угрожаете уйти
Когда вы начинаете угрожать своему партнеру разрывом, даже если вы этого не сделаете, это может негативно повлиять на отношения.
"Во всех здоровых отношениях есть прочная основа, и при этом вам не грозят разрывом. Даже если это пустая угроза, эти слова очень мощные. Поэтому, если вы хотите здоровых отношений, вам нужно быть позитивными и никогда не говорить, что хотите уйти от второй половинки", – считает психолог Бетани Рикчарди.
Вам комфортно в отношениях друг с другом / Фото Jess Conte
- Вы жертвуете чем-то друг для друга и не требуете ничего за это
Да, в здоровых отношениях люди жертвуют чем-то ради счастья второй половинки и всегда помогают друг другу.
"Вы начинаете совершать самоотверженные поступки в здоровых отношениях, потому что забота о своем партнере становится приоритетом. Если вы действительно хотите сделать что-то, чтобы помочь своему любимому человеку, то нет никаких причин, чтобы отказать себе в этом", – добавляет эксперт.
- Для вас нормально проводить время отдельно
Вы признаете, что ваш партнер является личностью, поэтому даете ему время и пространство для развития и увлечений.
"Думайте о себе как о дополнении, а не о жизненно важном органе в организме человека", – говорит Бетани. То есть нормально относитесь к тому, что ваш партнер не проводит с вами все свободное время и имеет собственные дела.
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- Вы нормально относитесь к конфликтам
В здоровых отношениях люди тоже ссорятся, но они используют такие конфликты, чтобы больше узнать друг друга, найти компромисс и стать ближе. "Подумайте над этим: вы узнаете о своем партнере больше во время ссоры, чем когда он с вами добрый? Не бойтесь иметь здоровый конфликт – это признак тесных и здоровых отношений", – отмечает Сара Станизай.
- Вам обоим действительно нравится быть вместе
"Если вы поймали себя на мысли, как сильно любите стиль жизни в отношениях, и своего партнера, то скорее всего, вы в здоровых отношениях", – говорит Рикчарди.
Обратите внимание на то, о чем вы говорите с друзьями. Как правило, вы освещаете свои отношения в позитивном свете? Это хороший знак.
- Вам не нужно знать все секреты друг друга
"Любая информация, которая касается вас и вашего партнера, должна быть раскрыта, но некоторые личные вещи могут оставаться тайными", – говорит Дарнелл.
Люди в здоровых отношениях могут иметь личные секреты / Фото Unsplash
- Вы чувствуете себя комфортно друг с другом
Люди, которые видят у своих партнеров недостатки, преимущества и другие привычки и все равно хотят быть вместе, имеют здоровую связь. "Вместо того, чтобы пытаться исправить парня/девушку и сделать его "идеальным", пара в здоровых отношениях позволяет друг другу проявить свои истинные чувства", – говорит Станизай.
- Вы можете положиться друг на друга, не будучи зависимыми
В здоровых отношениях партнеры всегда могут положиться друг на друга и не думать о проблемах. Вы также должны не зависеть друг от друга и иметь собственное пространство. "Но также возможность принимать решения без переговоров со своим партнером, как правило, является признаком здоровой независимости", – добавляет Станизай.