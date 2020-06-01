В здоровых отношениях люди испытывают потребность в общении, взаимоуважении, доверии, заботе и честности. Однако, как би это странно не звучало, но также нормально, если пара иногда ссорится и некоторое время проводит отдельно.

Эксперты по отношениям издания Yourtango поделились общими признаками, которые свидетельствуют о том, что ваши отношения вполне здоровые.

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Вы действительно слушаете друг друга, даже если не всегда согласны

Психологи утверждают, что слушать и слышать – это гораздо более полезный навык в отношениях, чем просто никогда не спорить. Ведь вы не можете постоянно соглашаться со своим партнером на все 100 процентов.

Вместо того, чтобы тратить свою энергию, пытаясь найти компромисс с партнером, сосредоточьтесь на том, что он/она говорит. "50% успешного общения – это слышать. Если партнеры говорят, и никто из них на самом деле не слушает друг друга, то отношения могут испортиться", – говорит эксперт Синди Дарнелл.

Вы никогда не угрожаете уйти

Когда вы начинаете угрожать своему партнеру разрывом, даже если вы этого не сделаете, это может негативно повлиять на отношения.

"Во всех здоровых отношениях есть прочная основа, и при этом вам не грозят разрывом. Даже если это пустая угроза, эти слова очень мощные. Поэтому, если вы хотите здоровых отношений, вам нужно быть позитивными и никогда не говорить, что хотите уйти от второй половинки", – считает психолог Бетани Рикчарди.



Вам комфортно в отношениях друг с другом / Фото Jess Conte

Вы жертвуете чем-то друг для друга и не требуете ничего за это

Да, в здоровых отношениях люди жертвуют чем-то ради счастья второй половинки и всегда помогают друг другу.

"Вы начинаете совершать самоотверженные поступки в здоровых отношениях, потому что забота о своем партнере становится приоритетом. Если вы действительно хотите сделать что-то, чтобы помочь своему любимому человеку, то нет никаких причин, чтобы отказать себе в этом", – добавляет эксперт.

Для вас нормально проводить время отдельно

Вы признаете, что ваш партнер является личностью, поэтому даете ему время и пространство для развития и увлечений.

"Думайте о себе как о дополнении, а не о жизненно важном органе в организме человека", – говорит Бетани. То есть нормально относитесь к тому, что ваш партнер не проводит с вами все свободное время и имеет собственные дела.

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Вы нормально относитесь к конфликтам

В здоровых отношениях люди тоже ссорятся, но они используют такие конфликты, чтобы больше узнать друг друга, найти компромисс и стать ближе. "Подумайте над этим: вы узнаете о своем партнере больше во время ссоры, чем когда он с вами добрый? Не бойтесь иметь здоровый конфликт – это признак тесных и здоровых отношений", – отмечает Сара Станизай.

Вам обоим действительно нравится быть вместе

"Если вы поймали себя на мысли, как сильно любите стиль жизни в отношениях, и своего партнера, то скорее всего, вы в здоровых отношениях", – говорит Рикчарди.

Обратите внимание на то, о чем вы говорите с друзьями. Как правило, вы освещаете свои отношения в позитивном свете? Это хороший знак.

Вам не нужно знать все секреты друг друга

"Любая информация, которая касается вас и вашего партнера, должна быть раскрыта, но некоторые личные вещи могут оставаться тайными", – говорит Дарнелл.



Люди в здоровых отношениях могут иметь личные секреты / Фото Unsplash

Вы чувствуете себя комфортно друг с другом

Люди, которые видят у своих партнеров недостатки, преимущества и другие привычки и все равно хотят быть вместе, имеют здоровую связь. "Вместо того, чтобы пытаться исправить парня/девушку и сделать его "идеальным", пара в здоровых отношениях позволяет друг другу проявить свои истинные чувства", – говорит Станизай.

Вы можете положиться друг на друга, не будучи зависимыми

В здоровых отношениях партнеры всегда могут положиться друг на друга и не думать о проблемах. Вы также должны не зависеть друг от друга и иметь собственное пространство. "Но также возможность принимать решения без переговоров со своим партнером, как правило, является признаком здоровой независимости", – добавляет Станизай.