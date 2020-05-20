От маленькой кухни до своей кондитерской: история успеха от основательницы Baker Street Bakery

Евгения Тодурова должна была быть экономистом, но ее любовь к сладостям победила. Теперь женщина не только кондитер, но и основательница собственной кондитерской Baker Street Bakery. Как она пришла к успеху, начиная делать сладости на собственной кухне дома, – читайте в нашем материале.

Почему Евгения решила заниматься производством сладостей

Евгения рассказала журналистам 24 канала, что на пути к созданию кондитерской не все было так легко, а заниматься выпечкой Евгению заставили жизненные обстоятельства.

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"Мы с мужем разъехались, когда Остапу (сыну Евгении) было всего 3 месяца. Я в то время постоянно плакала", – сказала женщина.

Но все изменилось во время обычного чаепития с сестрой. Именно она предложила Евгении выпекать печенье, как утешительный подарок маленьким посетителям ее стоматологии. Далее были заказы от друзей, а впоследствии – и от кафе.

От маленькой кухни дома до собственной кондитерской

Маленькой кухни Евгении стало мало, поэтому она сняла небольшой цех с бывшей в употреблении техникой. Однако впоследствии и в этом помещении стало тесно. Да и сама Евгения уже не справлялась, поэтому со временем открыла собственную кофейню.

Как удалось найти клиентов? По словам Евгении, первые клиенты нашли ее сами. "Я не занимаюсь поисками клиентов. Нас знают люди, которые начали к нам приходить еще с первого дня", – добавляет Евгения.

Все сладости Baker Street Bakery делают только из натуральных компонентов. Никаких консервантов и маргарина.

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Сколько денег понадобилось для открытия дела

"Фактически, я начала с 250 гривен, которые я одолжила у мамы, чтобы купить себе первые весы, потому что в кондитерском деле это сверхважная вещь. Все началось именно с них. Я взвешивала все ингредиенты и фасованное печенье", – ответила женщина.

В целом за 10 лет существования Baker Street Bakery потратили довольно много денег. Евгения не назвала точную сумму, но считает, что это точно больше 300 – 400 тысяч долларов.

"Главное – любить свое дело и приносить удовольствие другим", – с такими мыслями Евгения начинала выпекать свое первое печенье, так и продолжает, имея уже более 200 наименований разнообразных сладостей.

Повлиял ли карантин на работу кондитерской Baker Street Bakery?

"Безусловно, карантин повлиял на работу нашей кондитерской, особенно в первые недели. Потому что 80% наших постоянных клиентов – это кафе и рестораны. И представьте себе, когда они в один день все закрылись на карантин. Уже сейчас мы возобновляем свою работу", – рассказала основательница кондитерской.

Также Евгения призналась, что им помогли заказы на Пасху во время карантина. "Ведь сладости – это маленькие радости жизни", – подытожила она.

Смотрите видео: Евгения Тодурова рассказала о том, как начинала дело, и о работе на карантине: