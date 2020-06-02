Пара из Германии, 29-летний Робин Лаххайн и 28-летняя Джудит Шнайдер, обожают путешествовать по миру. Они ищут места съемок известных фильмов и сериалов и воссоздают знаменитые кадры. Для этого пара даже копирует костюмы и позы персонажей.

Робин и Джудит все фото публикуют в своем инстаграме, который называется Secret Famous Places. Также пара имеет ютуб-канал, где выкладывает видео-процесс подготовки кадров.

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Известно, что пара уже воспроизвела множество популярных кадров и сцен из фильмов. В частности, "Форрест Гамп" (снималась лента в штате Юта, США), "Ла-Ла Ленд "(кадры из Griffith Park, Лос-Анджелес), "007: Координаты "Скайфолл" (сцены из Шотландии) и др.

Такое хобби у пары появилось еще 6 лет назад, когда у них во время отпуска появилась идея посетить какую-то съемочную площадку.

"Но вместо того, чтобы просто посетить ее, мы решили воспроизвести сцены, чтобы доказать, что это действительно то место. Мы попробовали, и это сработало лучше, чем мы думали", – говорит Джудит Шнайдер.

Смотрите очаровательные фото, как пара воспроизводит кадры из фильмов: