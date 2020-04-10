Пара устроила свадьбу на карантине: их арестовали в тот же день – фото

В городе Эмпангени в Южной Африке правоохранители арестовали молодоженов, священника и еще более 50 гостей из-за нарушения карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как пишет издание The Mirror, вооруженные полицейские ворвались на свадьбу и задержали всех присутствующих. К тому времени пара уже успела произнести клятвы друг другу.

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На фото заметно, как полицейские с масками на лицах посадили в автобус 48-летнего жениха Джабулани Зулу и его любимую 38-летнюю Номтанду. За нарушение карантина правоохранители задержали также священника и еще 53 гостя.



Полиция арестовала пару / Фото The Mirror

Как сообщили в полиции, вероятно, пару отпустили под залог 1000 RF (около 1 500 гривен).

Отметим, что по состоянию на 10 апреля в Южной Африке более 2 тысяч человек заражены коронавирусом, 24 – умерли.