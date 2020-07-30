Переезд ко второй половинке однозначно станет следующим шагом в ваших романтических отношениях. Однако принять такое решение стоит с максимальной уверенностью. Как понять, что вы готовы к совместной жизни – читайте в материале.

Решение о совместной жизни не должно быть импульсивным и основанным на финансовых вопросах или мимолетных чувствах. Это все гораздо серьезнее, чем вы думаете, передает издание Yourtango.

Интересно Почему пара должна жить вместе до свадьбы: 5 важных аргументов

Поэтому вы должны решить это вместе. Совместная жизнь будет очень увлекательной и поможет вам по-настоящему узнать все о человеке, которого вы любите.

Как понять, готовы ли вы жить вместе с партнером

Вы не против иметь личную жизнь

Вы готовы к совместной жизни, если вы чувствуете себя достаточно комфортно в отношениях и видели друг друга в различных трудных жизненных ситуациях. Если вы прошли уже много испытаний, то вы готовы быть рядом 24/7.

Все, что раньше было личным или секретным, сейчас, вероятно, проявится. Поэтому будьте готовы к этому.

Вы не устали быть друг с другом

Если у вас разные рабочие графики и вы, как следствие, виделись один или два раза в неделю, то, вероятно, пока не разумно начинать жить вместе. Потому что это огромный риск для отношений.

Но с другой стороны, если вы уже проводите шесть из семи вечеров в неделю вместе, то у вас в основном уже есть навыки общежития и вы готовы к переезду.

У вас есть собственная жизнь вне отношений

Вы не должны забывать о второй половинке или ставить ее/его на второе место в жизни, но также важно уметь проводить время отдельно, не сходя с ума от нервов. Ведь слишком большая привязанность может привести к конфликтам, как и ее недостаток.

К тому же, если что-то пойдет не так в отношениях, то прекрасно если будет кто-то, кто может вам помочь и поддержать и принять на несколько дней к себе, если потребуется.



Вы хотите проводить еще больше времени вместе / Фото lhealth

Вы чувствуете себя комфортно с семьями и друзьями друг друга

До решения о совместной жизни вы уже должны познакомиться с родственниками друг друга. Также вы можете быть знакомы с друзьями друг друга. Вам не обязательно становиться сразу очень близкими, но вам должно быть комфортно с этими людьми. Если это так, то вы готовы к следующему шагу в отношениях.

Вы знаете особенности вашего партнера

Попробуйте свести к минимуму все свои сюрпризы при первом совместном переезде. Ведь чем больше вы друг друга знаете, тем лучше. К примеру, расскажите, что вы можете храпеть ночью. Или предупредите вторую половинку, что вы любите заканчивать день за бокалом вина и тому подобное.

Возможно, неплохо составить список привычек, которые могут не понравиться партнеру и придумать несколько решений для того, что вас беспокоит.

К теме Что должна знать пара, которая начинает жить вместе: советы

У вас есть похожие или совместные планы на будущее

Вы уже обсуждали свое будущее вместе? Это ключевой шаг к пониманию того, следует осуществлять такой серьезный шаг в совместную жизнь.

Поэтому если нет, то составьте планы относительно будущего. К примеру, возможно ваш партнер мечтает о повышении и работе в другом городе, готовы ли будете ли вы переехать с ним?

У вас много общих интересов

Если вы собираетесь жить вместе, то у вас должны быть определенные обязательства. Например, что вы вместе убирать дом или по очереди готовить завтраки и тому подобное. Договоритесь о все вопросы заранее.

У вас также должен быть хотя бы несколько занятий, которые, как вы знаете, нравятся вам обоим. Этим вы сможете заняться в свободное время. К тому же, совместные занятия сблизят вас после переезда.

Вы дополняют друг друга

Если ваш партнер ненавидит мыть посуду, договоритесь, чтобы он поставил стирать вещи или пропылесосил, пока вы помоете посуду и тому подобное. Если вы рано просыпаетесь, а партнер любит поспать, то возьмите на себя роль готовить утром завтрак и тому подобное.

Ваша разносторонность и отличие может иногда работать против вас, но противоположности притягиваются. Поэтому, воспользуйтесь преимуществами друг друга.