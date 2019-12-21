Первое Рождество в жизни: малышам устроили трогательную праздничную фотосессию

Невероятную фотосессию получили малыши, которые родились в канун Рождества и Нового года. Это, наверное, милейшие фотографии, которые вы когда-либо видели в жизни.

Дети на этих фотографиях, которые опубликовало издание Blazepress, еще недостаточно сознательные, чтобы оценить это сказочное событие, однако им очень повезло, потому что все волшебство их ждет впереди.

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Ниже изображены 15 фото очаровательных новорожденных малышей, которые празднуют свое первое Рождество. Хотя сейчас они больше похожи на маленькие счастливые комочки, одетые в рождественские костюмы.

Малышам устроили первую фотосессию на Рождество: фото