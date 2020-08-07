Часто после расставания с любимым человеком нам очень трудно открыться кому-то другому. Трудно впустить свое сердце кого-то, мы закрываемся от мира. Как распознать, что избегаем отношений и исправить это – читайте дальше.

Иногда люди бессознательно избегают любви. Им трудно забыть боль предыдущих отношений, отпустить их. Люди неоднократно ловят себя на мысли, почему не получается начать новую романтическую историю. А есть и те, кто понимает, что определенные действия могут отталкивать и ничего с этим не делает.

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Издание tochka.net собрало семь признаков, по которым можно проанализировать, что человек избегает отношений. Если его поведение соответствует этим критериям, то необходимо меняться и открываться для этого мира и новых чувств.

Признаки того, что человек избегает отношений

Стремится к независимости

Конечно, быть зависимым в отношениях – это не совсем хорошо. Однако если человек стремится быть абсолютно независимым, то построить прочные отношения ей не удастся. Например, если мы будем плохо чувствовать себя, то гораздо приятнее попросить купить лекарства вторую половинку, чем кого-то чужого или заказывать доставку лекарств.

Посвящает себя всему, кроме отношений

Если мы будем проводить с любимым человеком всего один вечер в неделю, а остальное свободное время уделять работе, друзья, хобби, то романтическая история завершится достаточно быстро или не будет развиваться. Второй половинке будет сложно проводить время с человеком, который будет отдавать преимущество походу в спортзал, а не ужину или просмотру фильма вместе.



Признаки того, что человек избегает отношений / Фото: dyvensvit.org

Не проявляет эмоций

Лучший способ избежать развития отношений – не проявлять эмоций. Если не будет эмоциональной близости и минимальной уязвимости, то история любви под угрозой.

Молчит на свиданиях

Если человек молчит на свиданиях не потому, что нашел того, с кем приятно помолчать, а потому, что не хочет ничего рассказывать о себе, то скорее всего он не думает о будущем этих отношений.

Придумывает множество причин, чтобы не идти на свидание

Если из-за каких-то мелких событий, совершенно абсурдных вещей возникает причина отказать во встрече, то в таком случае человек просто убегает от чувств.

Часто партнера бывает слишком много

Если вы видитесь дважды в неделю и это продолжается уже несколько месяцев, то такой график следует изменить, или завершить эти отношения.

Не знает, чего хочет

Если на вопрос второй половинки звучат ответы "наверное", "возможно" и т.д., то человек не знает, что он хочет в отношениях и бежит от близости.