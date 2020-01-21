Почему люди расстаются: ученые назвали самые распространенные причины

В современном мире развод является одной из самых сложных социальных проблем. В частности, в Украине за год разводится примерно 200 тысяч пар. Конечно, это большой стресс для обоих партнеров. Поэтому ученые решили выяснить, какие основные причины разводов в семьях.

Согласно новому исследованию, опубликованному в "Журнале секса и супружеской терапии", самые распространенные причины расставаний людей определенным образом ориентируются на отсутствие эмоциональной реализации.

Интересно! Какие пары чаще всего расстаются: ученые удивили заявлением

Исследователи опросили более 2 тысяч недавно разведенных людей (со средним возрастом в 45 лет). Примерно 40% рецензентов заявили, что их развод был конфликтным.

Четыре самые распространенные причины развода

Отсутствие любви или близости

Это была самая цитируемая причина развода. 47% респондентов указали на отсутствие любви в их браке, что привело к разводу. Некоторые примеры ответов: "Я не испытывала к нему чувств" и "Он больше не любил меня после того, как мы прожили вместе 20 лет" и тому подобное.

Проблемы коммуникации

Около 44% участников исследования назвали проблемы коммуникации в качестве одной из основных причин развода.

Так, одна из респонденток пояснила, что ее муж "мало разговаривал", что со временем привело к развитию проблем в отношениях.

Отсутствие сострадания, уважения или доверия

Отсутствие этих основных качеств стало третьей самой популярной причиной развода. Участники объясняли, что "неспособность восстановить доверие" или "нарушение доверия" заставили их прекратить брак.

Еще часть опрошенных людей назвали "потерю уважения" основным фактором их развода, хотя некоторые психологи говорят, что уважение может быть даже более важным, чем любовь в отношениях.

Читайте также: 9 общих черт, которые должна иметь каждая счастливая семейная пара

Разное видение

В идеальном мире партнеры вместе гармонично растут и имеют общие интересы. Поэтому, согласно исследованию, четвертая самая распространенная причина развода – разные взгляды.

Большинство опрошенных отвечали так: "Мы вдруг стали слишком разными в отношении ценностей и взглядов" и "Мы оба хотели чего-то другого в своей жизни".